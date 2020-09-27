第12屆幽玄盃全國圍棋錦標賽登場　800人對奕場面盛大

▲第12屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南市新光三越台南中山店13樓文化館競技，吸引約800位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

第12屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，27日中午在台南市新光三越中山店13樓文化館競技，約800位參賽者對弈，台南市幽玄圍棋協會會長鄭如翰說，圍棋可以訓練思考，培養正確選擇能力，可以涵養品德、腦力、體力，學養、人品、風範，圍棋不僅要贏別人，輸了也不要氣餒，檢討失敗原因更精進自己。

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這場由台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第12屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到6段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒組別，共約來自全國各地約8百多人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

台南市幽玄圍棋協會會長鄭如翰表示，圍棋是一門培養思維的藝術活動，學習圍棋不僅有助邏輯思考，讓人更有想法，透過圍棋的訓練，可將圍棋思考的習慣，運用到任何地方。下圍棋要淨下心來，仔細思考正確判斷，下手才會正確，如何布局、假設、推論、創意．．，這些都是下圍棋的元素，學圍棋可以訓練一個人對挫折的容忍力，堅持力、專注力、精細思考能力，家長讓孩子學圍棋，是正確明智的選擇。

鄭如翰說下圍棋不僅僅要贏別人，輸了自己更要好好檢討，到底為什麼輸了，是自己沒有靜下心來，心浮氣躁，沒有好好發揮實力，還是其他原因，不斷自己檢討改進，不斷精進自己，讓自己更有能力。下圍棋有別於其他體育賽事，可展現個人學養、人品、風範，這也是學圍棋有意義的地方。鄭如翰強調，每天不斷地的精進自己，讓自己活出更精彩美好的人生。

27日中午12時40分的開幕典禮，由台南市幽玄圍棋協會會長鄭如翰主持，行政院體委會委員陳宏明、立委王定宇，陳亭妃、林俊憲等人服務處秘書、台南市議員蔡旺詮、李啟維及沈震東、曾昭凱…等人秘書都到場觀禮，並為選手們加油打氣。

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

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