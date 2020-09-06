老師「連續掌摑＋推頭撞門」男童慘遭痛毆　母知情卻不提告理由曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名10歲男童上月底在社區大廳遭圍棋老師攻擊，老師連續掌摑、揮拳男童痛哭倒地，但老師不罷休還把他往後拖，最後男童頭部被推去撞社區大門，全程被社區監視器錄下，看不下去的民眾將畫面PO上網，引起軒然大波！結果男童的母親聲稱自己知情，但目前不會提告，原因也跟著曝光。

▲男童遭圍棋老師痛毆。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

社區監視器畫面顯示，27歲朱姓圍棋老師對準備走出社區大門的男童連摑3掌，接著連續揮出左鉤拳攻擊，男童的弟弟站在一旁簡直嚇傻了！社區保全看不下去，上前嘗試制止，但朱師仍一手將男童頭部壓在社區大門的玻璃上，男童表情痛苦、雙腳踮起等待老師停手。

▲圍棋老師把男童打倒在地，還往後拖拉，男童只能摀著頭忍受攻擊及咆哮。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

民眾5日將影片PO上臉書社團，網巡警方見狀立刻介入調查，「南方之星」社區保全向警表示，是8月28日發生的事情，當時朱男在大廳以徒手方式毆打男童。警方致電朱男，他則解釋，是男童一直對其說謊，所以才出手體罰，而男童的母親也知道全程；男童的母親也聲稱自己知情，但目前不會提告。

據了解，男童平日住在台北市，若是表現不好，周末就會被送到朱男的家裡上4小時的圍棋課，並住上一晚，而男童的母親也授權朱男「可以動手修理孩子」。

新北市社會局家防中心主任許芝綺表示，朱男涉嫌觸犯《兒少權法》第49條15款對兒少有不正當行為，家防官將配合警方一併了解男童在家裡的照顧狀況，以及其家人對於痛毆事件的看法。如果常有惡意虐待之情事，不排除緊急安置等作為。

▼男童最後被老師壓頭撞大門，老師持續施壓逼著男童只能踮腳忍耐。（圖／翻攝自臉書我是中和人）