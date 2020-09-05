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社會 社會焦點 保障人權

老師「連續掌摑＋左鉤拳」中和男童慘遭痛毆　臉被壓在社區大門哀號

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記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名10歲男童上月底慘遭圍棋老師痛毆，社區監視器畫面顯示，老師對剛起身要走出社區大門的男童連摑3掌，接著連續揮出左鉤拳攻擊，男童痛哭倒地，但老師不罷休還把他往後拖，男童摀著頭承受老師的咒罵與粗暴對待，最後更被壓在社區大門的玻璃上，男童雙腳踮起只能等待老師停手。

▲▼虐待。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

▲男童遭圍棋老師痛毆，最後還被壓在大門玻璃上，以下同。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

民眾5日將影片PO上臉書社團，網巡警方見狀立刻介入調查，「南方之星」社區保全向警表示，是8月28日發生的事情，當時為27歲朱姓圍棋老師在大廳以徒手方式毆打10歲大的男童，警方致電朱男，他則解釋，是男童一直對其說謊，所以才出手體罰，而男童的母親也知道全程。

中和警方5日晚間8點多將朱男帶回派出所釐清案情；網友看到痛毆影片，紛紛留言砲轟，「很可惡耶，有必要這種打法嗎？」、「攝影機沒拍到的肯定更多」、「他有病？這樣打太誇張了...」、「被施暴者真的會一輩子陰影...」、「不管做錯什麼都不該如此暴力相向，做了很壞的身教示範」

▲▼虐待。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

新北市社會局家防中心主任許芝綺表示，朱男涉嫌觸犯《兒少權法》第49條15款對兒少有不正當行為，家防官將配合警方一併了解男童在家裡的照顧狀況，以及其家人對於痛毆事件的看法。如果常有惡意虐待之情事，不排除緊急安置等作為。


許芝綺呼籲，民眾若發現類似家暴案件，建議立刻撥打24小時緊急專線110或113，警察可以立刻到場處理，若將畫面PO到網路，警方必須按圖去找，很可能延誤救人時間。

▲▼虐待。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

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