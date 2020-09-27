她怨「每天健康兩餐」瘦不下來　晚餐照曝光！姐妹：妳胖死好了

▲原PO的姐妹吃素。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享姐妹抱怨每天吃兩餐，且都吃很健康，卻還在50幾公斤瘦不下來。結果她看到對方傳來的晚餐照，直呼「嗯，妳胖死好了，難怪瘦不下來。」其他人驚呼，「旁邊那兩杯很可怕啊！」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，她問吃素的姐妹吃什麼晚餐，得到「養生蔬菜香菇鍋」的答案，並叫對方拍下晚餐照片。

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原PO說，她看完以後回覆，「嗯，妳胖死好了，難怪瘦不下來。」原來姐妹除了吃蔬菜鍋之外，還搭配兩杯手搖飲料，其中一杯還是奶茶。

▼許多人喜歡喝手搖飲。（示意圖）

對此，許多網友留言，「旁邊那兩杯是罪惡之源」、「旁邊那兩杯很可怕啊」、「萬惡的含糖飲料」、「很多人都這樣欸，都說自己東西吃很少，但每天喝的都是珍奶啥的，說因為水太難喝。」

據調查，台灣人每年共吃掉60萬公噸的糖，平均每人就會有25公斤；換句話說，每人每天平均要吃掉15顆方糖，在全世界排名第11。若將這些糖的轉換成熱量，約略會吃進10萬大卡，數值非常驚人。

營養師吳映蓉曾解釋，一般女性一天所需熱量為1600大卡，約是8顆方糖；男性一天所需熱量是1800大卡，約是9顆方糖，所以若是一天喝一杯飲料，就會超過所需糖量以及熱量，因此下次要選擇飲料時要特別小心。