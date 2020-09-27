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想看許光漢的背！柯佳嬿揭紅毯難處：差點抽筋　主持人神回笑翻網

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▲柯佳嬿。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯佳嬿大秀美背，氣質爆棚。（圖／ETtoday攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

第55屆金鐘獎昨（26）日晚間在國父紀念館盛大開場，紅毯上眾星爭奇鬥艷也是典禮的一大亮點。柯佳嬿昨晚與《想見你》搭檔許光漢一起登場，她穿上一襲黑色禮服，轉身更是大秀白皙美背；在典禮進行期間，有網友發現柯佳嬿竟現身在「個人意見」的臉書上，幽默點出女星在星光大道上的難處，再度圈粉無數。

「個人意見」在臉書上發文寫道，「為什麼主持人從來不會叫男明星轉一圈給大家看背面。大家不想看許光漢或張孝全的背面嗎！」貼文發出沒多久，立刻釣出在星光大道上，被主持人CUE轉圈、大秀美背的柯佳嬿現身留言。

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▲▼柯佳嬿幽默回應。（圖／翻攝自Facebook／個人意見）

▲▼柯佳嬿和黃豪平都幽默回應。（圖／翻攝自Facebook／個人意見）

▲▼柯佳嬿幽默回應。（圖／翻攝自Facebook／個人意見）

柯佳嬿在留言處幽默回應，「拍背面還要求拍到臉，差點抽筋欸！」不少網友看見女神降臨後，直呼「最幽默的女神94你」、「貓頭鷹嗎」、「憑藉這句話不給獎對不起你」、「黃雨萱（《想見你》女主角名）依舊幽默」、「女神太可愛惹」、「那段超好笑，本來已經訪問了，發現露背，又回去補拍」、「有看到視后快抽筋的樣子」。

此外，柯佳嬿的留言也讓星光大道的主持人黃豪平立刻跳出來表示，「專心看典禮啦（咦」、「（男明星）就真的沒有露背」，兩人各自展現出逗趣的一面，再度圈粉無數。

▲第55屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎柯佳嬿《想見你》。（圖／攝影中心攝）

▲柯佳嬿以《想見你》奪得最佳女主角的獎項。（圖／攝影中心攝）

據悉，柯佳嬿上次以《必娶女人》受封視后，今年則以《想見你》再次奪得最佳女主角的獎項。她昨晚在星光大道上，選擇以Stella McCartney的黑色合身長洋裝亮相，散發優雅氣質，而轉過身後，就能看見大面積的挖空設計，無暇美背一覽無遺，女人味更上一層樓，這也難怪會被主持人要求轉身大秀白皙美背。

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