中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

▲中科院24日晚間進行飛彈試射。（圖／民眾提供）



記者林銘翰／台北報導

國家中山科學研究院24日晚間在屏東九鵬基地和東海岸進行火砲試射，最大彈道高度為「無限高」，不排除是針對增程型雄二E巡弋飛彈進行測試，而共軍情報船18日上午就出現在花蓮縣外海，直到25日上午仍未離開，疑似針對中科院於九鵬基地的飛彈試射進行情蒐。對此，國防部表示，國軍聯合情監偵作為，即時掌握並嚴密監控台海周邊海、空情動態，確保國防安全。

中科院日前公布射擊公告，將於24日、25日的晚間7時40分至8時45分，於屏東九鵬地區進行火砲試射，最大彈道高度為無限高，提醒空中飛航和海上作業船隻注意。

中科院24日晚間7時40分於台東三仙台附近發射，根據目睹全程的民眾表示，起飛後發出巨大聲響，幾秒後就消失在天際，十分震撼。而根據影片顯示，深夜中一道亮光閃出，巨大的聲響伴隨飛彈升空而消失，從發射到飛天短短6秒就不見。

據了解，共軍情報船自18日就出現在花蓮外海38浬到75浬間，而台灣2艘軍艦和海洋委員會海巡署巡邏艦曾於23日航行蘭嶼外海，分別往東和往北航行，但共軍情報船未進入中華民國24浬鄰接區海域，因此僅能監控無法驅離。

對此，國防部發言人史順文表示，中共對我文攻武嚇的手段一直都在持續進行，國軍對於台海區域安全情勢都能及時掌握、嚴密監控，國軍也會做好各項戰備訓練因應各種軍事威脅，確保國防安全。

近期兩岸動作頻繁，有軍方人士透露，共軍可能從東部海域奇襲，因此海軍有兩艘飛彈巡防艦部署台東與蘭嶼附近海域，進行反潛偵測及配合陸上長程預警雷達、空中及岸際雷達、海軍蒼穹專案機動遠程雷達車等，進行制海制空反機、反艦、反飛彈聯合防空演習。

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