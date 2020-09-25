　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中科院試射飛彈。（圖／民眾提供）

▲中科院24日晚間進行飛彈試射。（圖／民眾提供）

記者林銘翰／台北報導

國家中山科學研究院24日晚間在屏東九鵬基地和東海岸進行火砲試射，最大彈道高度為「無限高」，不排除是針對增程型雄二E巡弋飛彈進行測試，而共軍情報船18日上午就出現在花蓮縣外海，直到25日上午仍未離開，疑似針對中科院於九鵬基地的飛彈試射進行情蒐。對此，國防部表示，國軍聯合情監偵作為，即時掌握並嚴密監控台海周邊海、空情動態，確保國防安全。

中科院日前公布射擊公告，將於24日、25日的晚間7時40分至8時45分，於屏東九鵬地區進行火砲試射，最大彈道高度為無限高，提醒空中飛航和海上作業船隻注意。

中科院24日晚間7時40分於台東三仙台附近發射，根據目睹全程的民眾表示，起飛後發出巨大聲響，幾秒後就消失在天際，十分震撼。而根據影片顯示，深夜中一道亮光閃出，巨大的聲響伴隨飛彈升空而消失，從發射到飛天短短6秒就不見。

據了解，共軍情報船自18日就出現在花蓮外海38浬到75浬間，而台灣2艘軍艦和海洋委員會海巡署巡邏艦曾於23日航行蘭嶼外海，分別往東和往北航行，但共軍情報船未進入中華民國24浬鄰接區海域，因此僅能監控無法驅離。

對此，國防部發言人史順文表示，中共對我文攻武嚇的手段一直都在持續進行，國軍對於台海區域安全情勢都能及時掌握、嚴密監控，國軍也會做好各項戰備訓練因應各種軍事威脅，確保國防安全。

近期兩岸動作頻繁，有軍方人士透露，共軍可能從東部海域奇襲，因此海軍有兩艘飛彈巡防艦部署台東與蘭嶼附近海域，進行反潛偵測及配合陸上長程預警雷達、空中及岸際雷達、海軍蒼穹專案機動遠程雷達車等，進行制海制空反機、反艦、反飛彈聯合防空演習。

其他人也看了這些...

共機頻擾台　馬英九：兩岸若不希望戰爭應到此為止
黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益　「誰欺負我們就和他拼命！」
共機再擾台！　2架運8反潛機今侵擾我西南防空識別區

更多熱門新聞...

空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底　抵抗共軍侵擾台海中線
共軍機頻擾台戰略　蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始
兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友　國防部澄清了！

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票7、8月特別獎獎號出爐
快訊／金正恩向南韓道歉了：做了不該做的事情
熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路
獨／小鬼低調入殮　眾親友不捨淚別最後一程
峮峮痛別小鬼抱友人大哭！ 黃爸看遠方落寞背影惹鼻酸
楊丞琳、許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」
快訊／小鬼遺體送抵二殯！預計下午火化「回到自己的星球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

朱立倫：海峽當然有中線！中共勿挑釁傷害兩岸人民感情

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

傳陸方涉入電視台人事　民進黨籲NCC深入了解

美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識

快訊／新冠疫苗有譜！陳時中：9/18已跟COVAX簽約　10月付訂金

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

朱立倫：海峽當然有中線！中共勿挑釁傷害兩岸人民感情

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

傳陸方涉入電視台人事　民進黨籲NCC深入了解

美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識

快訊／新冠疫苗有譜！陳時中：9/18已跟COVAX簽約　10月付訂金

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

快訊／開獎了！統一發票7、8月中獎號碼出爐

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

許光漢CK JEANS「男友風帥照」曝光　對上張藝興猛烈六塊肌沒輸

都穿平底鞋！25歲女「歪指痛爆」睡不著　醫曝5大成因：和遺傳有關

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

即／金正恩道歉了！認對南韓公務員連開10槍：做了不該做的事

每26分鐘就1人死於心臟病！醫談「主動脈剝離」：9成都是高血壓引起

申請社區磁扣！總幹事「現在沒空」打槍　她白跑3趟：互踢是怎樣

淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招生

政治熱門新聞

快訊／買到疫苗了！陳時中：9/18已跟COVAX簽約

富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

解放軍發射飛彈　蘇貞昌：浪費錢

三仙台飛彈試射「白光沖天」！6秒畫面曝光

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

罷捷二階啟動現身？四叉貓：全程幫喊罷免黃捷

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

退將指出海軍缺失　「蔡英文真是厲害」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

國民黨民調與民進黨支持度差距僅剩6%

吳釗燮「不尋求與美建交」　江啟臣酸爆

更多熱門

相關新聞

中評社：台海十月驚奇或非空穴來風

中評社：台海十月驚奇或非空穴來風

台北這幾天進行雙十慶典預演，24日一早市區天空轟轟響，馬上有民眾驚呼是不是解放軍飛機進了台北？不久之後，台軍方、行政部門、蔡英文臉書都緊急澄清，甚至公佈接下來的空中預演時間避免引起恐慌。由此氛圍可以感受到台灣社會表面上馬照跑、舞照跳，深層民心卻對未來惶惶不安。蔡政府的幾個不尋常的動作，似也印證了台海「10月驚奇」或非空穴來風。

東部戰區「數十枚飛彈」連環射

東部戰區「數十枚飛彈」連環射

專家研判中科院試射「天弓三增程型」

專家研判中科院試射「天弓三增程型」

解放軍能打下台灣嗎？專家曝驚人真相

解放軍能打下台灣嗎？專家曝驚人真相

神秘反艦飛彈車　現身東部都蘭海岸

神秘反艦飛彈車　現身東部都蘭海岸

關鍵字：

中科院飛彈試射共軍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

海芬夢到黃鴻升：謝謝你想盡辦法來！

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面