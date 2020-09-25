　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台北清晨轟轟響！中評社警告「十月驚奇」引爆台海：必是腥風血雨

請按讚支持ETtoday新聞雲

文／中評社

台北這幾天進行雙十慶典預演，24日一早市區天空轟轟響，馬上有民眾驚呼是不是解放軍飛機進了台北？不久之後，台軍方、行政部門、蔡英文臉書都緊急澄清，甚至公佈接下來的空中預演時間避免引起恐慌。由此氛圍可以感受到台灣社會表面上馬照跑、舞照跳，深層民心卻對未來惶惶不安。蔡政府的幾個不尋常的動作，似也印證了台海「10月驚奇」或非空穴來風。

▲▼民眾早起捕捉到直升機在天空盤旋的畫面。（圖／讀者提供）

▲民眾24日早起捕捉到直升機在天空盤旋的畫面。（圖／讀者提供）

所謂的台海「10月驚奇」肯定是美國11月3日大選所牽動。美國新冠肺炎至9月23日已超過20萬人病故，685萬例確診，死亡人數僅次於美國南北戰爭及第二次世界大戰。川普最近加碼大甩鍋，在白宮記者會、聯合國大會把責任全部推給中國。選前最後一個月，沒人可預期川普還會拋出什麼震撼彈。

外界揣測不外是突然宣佈提升美台外交關係、正式駐軍台灣、更高階官員訪台、美國軍機或軍艦入台、製造衝突引發台海擦槍走火等等。只要上面任何一項發生，就是大事了。台灣駐美代表蕭美琴日前將推特的個人簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），在這敏感時機讓外界嗅到台海的噪動不安。

值得注意的是，一路強硬到底的民進黨政府24日首度出現「避險」動作，吳釗燮接受美國全國公共電台（NPR）訪問時否認要尋求台美「建交」，也說「若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預」。這些話都有別於過去民進黨拚命拉近台美關係的基調，這太不尋常。

但台灣已被川普綁上火箭砲的抗中最前沿，不是台灣想停就能停，接下來會不會打是視美國需要，不是看台灣需求；美國若執意要幹，台灣不想變砲灰恐怕也擋不住。吳釗燮這些話一方面也是蔡政府講給大陸聽的。

▲▼解放軍。（圖／CFP）

▲解放軍近期軍事動作頻頻。（圖／CFP）

之前強硬無比的蔡政府會主動放軟，間接向大陸表達不會踩紅線，突顯台灣研判川普真的有可能在10月做出驚天動地而台灣無法控制的事。然而綠營看來也沒有打算放棄一面倒親美的路線，只是進行損害控制。從蔡政府最近一連串因應作為可看到，台灣被川普的「10月驚奇」拖下水的可能性不小，相關部門都在做準備了。

台官方921防災日做大型防災演練的用意不言可喻，更明顯是10月前夕一連串要反對黨、媒體噤聲的動作。

中國國民黨中央「小綠化」之後現在幾乎只剩下馬英九敢與蔡英文唱反調，馬日前一番「政策錯誤會千萬人頭落地」講得鏗鏘有力，民進黨中央隨之砲轟唱衰，甚至挑起卸任禮遇問題，要逼馬封口。

無獨有偶的，廣播電視主管機關NCC 9月23日正式決議中天新聞台換照審查將召開聽證會，進行時間可能落在10月底，這是台灣有史以來第一遭，如果通不過換照審查就得關門大吉。在10月前後的敏感時刻，民進黨這些作為對政媒產生強大的寒蟬效應。風向所及，現在藍軍檯面上政治人物多轉而與民進黨統一口徑了。

▲▼第十二屆海峽論壇,劉結一會見台灣貴賓 。（圖／記者任以芳攝）

▲第十二屆海峽論壇，左為新黨主席吳成典，右為大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

此外，陸委會也對日前赴廈門出席海峽論壇的新黨主席吳成典展開行政調查，指控其唱和「一國兩制台灣方案」，待吳成典結束檢疫隔離就要面對相關的調查。就在這時間點，被捲入所謂「陸生「共諜」案，遭依違反「國家安全」法罪嫌追加起訴的新黨青年軍成員王炳忠、侯漢廷等人因台北地院併案審理尚未結案，合議庭23日又裁定5名被告延長限制出境、出海8個月。一樁又一樁的案子讓勇於推動兩岸交流的新黨感受壓力重重。

如果美國真的在台海挑起「10月驚奇」，必然是一場腥風血雨，民進黨政府把在野黨、媒體都壓制住，一言堂好做事。只是，忠言逆耳，蔡政府不是封了馬英九的口，讓藍軍政治人物、媒體都不再批抨，就能把台海危機變轉機，重點是在這關鍵時刻要做對的事。

川普想利用台灣，台灣也想趁川普時親美脫中，天下沒有白吃的午餐，當下棋的人要把棋子往前推時，能不能說不？只有嘴巴上的危機管控，沒有配合行動應是無濟於事，台灣人渴望的和平說不容易也很容易，就看要做不做，怎麼做。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
小鬼黃鴻升傳今火化！家人陪走最後一段路　時間曝光
坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「瘦一圈憔悴面容曝光」
海裕芬夢到小鬼：謝謝你想盡辦法來！畫最後一次相遇「只留眼睛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

20歲陸軍女飛行員「激似湯唯」！大長腿＋超強實力　80多萬網按讚

台北清晨轟轟響！中評社警告「十月驚奇」引爆台海：必是腥風血雨

威脅台灣？東部戰區「數十枚東風飛彈」連環射　震撼畫面曝陸網嗨爆

彈道無限高！專家研判是「天弓三增程型」...夜射畫面曝

解放軍能攻下台灣？軍事專家分析關鍵「台灣未必會輸」

美大動作軍售！專家：美航母無法靠近中國大陸　「戰場就在台灣」

若美軍重新駐台　陸官媒總編胡錫進：一定是戰爭

防共軍打來！　覺青出招雄風飛彈「自炸核電廠」廢中國沿海

神秘飛彈車現身東部都蘭海岸　疑雄風二、三型反艦...軍迷喊加油

美海軍陸戰隊接收全新AH-1Z蝰蛇直升機　加大油箱飛更遠

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

20歲陸軍女飛行員「激似湯唯」！大長腿＋超強實力　80多萬網按讚

台北清晨轟轟響！中評社警告「十月驚奇」引爆台海：必是腥風血雨

威脅台灣？東部戰區「數十枚東風飛彈」連環射　震撼畫面曝陸網嗨爆

彈道無限高！專家研判是「天弓三增程型」...夜射畫面曝

解放軍能攻下台灣？軍事專家分析關鍵「台灣未必會輸」

美大動作軍售！專家：美航母無法靠近中國大陸　「戰場就在台灣」

若美軍重新駐台　陸官媒總編胡錫進：一定是戰爭

防共軍打來！　覺青出招雄風飛彈「自炸核電廠」廢中國沿海

神秘飛彈車現身東部都蘭海岸　疑雄風二、三型反艦...軍迷喊加油

美海軍陸戰隊接收全新AH-1Z蝰蛇直升機　加大油箱飛更遠

身分證有1、0　花蓮福容大飯店晚餐第2人半價...名字有「十」也適用

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日晚間11時起階段交管

鮮肉主廚上菜！黃雋智劉修甫熱唱太抓耳　《我的婆婆》鷗貴CP發糖首秀駕到！

一咬酥脆Q彈！油條裡包著AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能吃

快訊／施工挖斷瓦斯管線！高雄大寮飄異味　挖破點距中油管線100公尺

影／林子偉投手初體驗　僅差一壘手完成「守備大滿貫」

住忠孝東路216巷享肉品買2送1　台北東區新開火鍋店還可畫枯山水

她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

想要180公分高！22歲男斷骨做增高手術失敗　醫：終身殘疾

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

軍武熱門新聞

專家研判中科院試射「天弓三增程型」

專家：美航母無法靠近中國大陸　戰場就在台灣！

東部戰區「數十枚飛彈」連環射

解放軍能打下台灣嗎？專家曝驚人真相

覺青出招「雄風自炸核電廠」廢中國沿海

戰爭若爆發　專家曝「平民生存手冊」

神秘反艦飛彈車　現身東部都蘭海岸

最難攻下的台灣城市　答案一面倒

國慶預演「戰機高速掠過大台北」　驚醒鄉民

國軍寄發「動員召集預告書」

美陸戰隊軍官投書呼籲：重新駐軍台灣

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

港媒：台灣由守而攻大陸必定反擊

美劃下台海中線　解放軍跨越可開火

更多熱門

相關新聞

解放軍發射飛彈　蘇貞昌：浪費錢

解放軍發射飛彈　蘇貞昌：浪費錢

大陸解放軍東部戰區軍演發射10枚彈道飛彈，再度挑起台海區域穩定和平的敏感神經。對此，行政院長蘇貞昌說，每一個飛彈也都是人民血汗錢做的，其實如果能夠把這些錢用來照顧人民，應該是國家的責任、政府的責任，如果用來威脅破壞區域的和平，更是不該。

東部戰區「數十枚飛彈」連環射

東部戰區「數十枚飛彈」連環射

解放軍能打下台灣嗎？專家曝驚人真相

解放軍能打下台灣嗎？專家曝驚人真相

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

神秘反艦飛彈車　現身東部都蘭海岸

神秘反艦飛彈車　現身東部都蘭海岸

關鍵字：

解放軍共軍台海武統

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面