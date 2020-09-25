台北清晨轟轟響！中評社警告「十月驚奇」引爆台海：必是腥風血雨

文／中評社

台北這幾天進行雙十慶典預演，24日一早市區天空轟轟響，馬上有民眾驚呼是不是解放軍飛機進了台北？不久之後，台軍方、行政部門、蔡英文臉書都緊急澄清，甚至公佈接下來的空中預演時間避免引起恐慌。由此氛圍可以感受到台灣社會表面上馬照跑、舞照跳，深層民心卻對未來惶惶不安。蔡政府的幾個不尋常的動作，似也印證了台海「10月驚奇」或非空穴來風。

▲民眾24日早起捕捉到直升機在天空盤旋的畫面。（圖／讀者提供）

所謂的台海「10月驚奇」肯定是美國11月3日大選所牽動。美國新冠肺炎至9月23日已超過20萬人病故，685萬例確診，死亡人數僅次於美國南北戰爭及第二次世界大戰。川普最近加碼大甩鍋，在白宮記者會、聯合國大會把責任全部推給中國。選前最後一個月，沒人可預期川普還會拋出什麼震撼彈。

外界揣測不外是突然宣佈提升美台外交關係、正式駐軍台灣、更高階官員訪台、美國軍機或軍艦入台、製造衝突引發台海擦槍走火等等。只要上面任何一項發生，就是大事了。台灣駐美代表蕭美琴日前將推特的個人簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），在這敏感時機讓外界嗅到台海的噪動不安。

值得注意的是，一路強硬到底的民進黨政府24日首度出現「避險」動作，吳釗燮接受美國全國公共電台（NPR）訪問時否認要尋求台美「建交」，也說「若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預」。這些話都有別於過去民進黨拚命拉近台美關係的基調，這太不尋常。

但台灣已被川普綁上火箭砲的抗中最前沿，不是台灣想停就能停，接下來會不會打是視美國需要，不是看台灣需求；美國若執意要幹，台灣不想變砲灰恐怕也擋不住。吳釗燮這些話一方面也是蔡政府講給大陸聽的。

▲解放軍近期軍事動作頻頻。（圖／CFP）

之前強硬無比的蔡政府會主動放軟，間接向大陸表達不會踩紅線，突顯台灣研判川普真的有可能在10月做出驚天動地而台灣無法控制的事。然而綠營看來也沒有打算放棄一面倒親美的路線，只是進行損害控制。從蔡政府最近一連串因應作為可看到，台灣被川普的「10月驚奇」拖下水的可能性不小，相關部門都在做準備了。

台官方921防災日做大型防災演練的用意不言可喻，更明顯是10月前夕一連串要反對黨、媒體噤聲的動作。

中國國民黨中央「小綠化」之後現在幾乎只剩下馬英九敢與蔡英文唱反調，馬日前一番「政策錯誤會千萬人頭落地」講得鏗鏘有力，民進黨中央隨之砲轟唱衰，甚至挑起卸任禮遇問題，要逼馬封口。

無獨有偶的，廣播電視主管機關NCC 9月23日正式決議中天新聞台換照審查將召開聽證會，進行時間可能落在10月底，這是台灣有史以來第一遭，如果通不過換照審查就得關門大吉。在10月前後的敏感時刻，民進黨這些作為對政媒產生強大的寒蟬效應。風向所及，現在藍軍檯面上政治人物多轉而與民進黨統一口徑了。

▲第十二屆海峽論壇，左為新黨主席吳成典，右為大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

此外，陸委會也對日前赴廈門出席海峽論壇的新黨主席吳成典展開行政調查，指控其唱和「一國兩制台灣方案」，待吳成典結束檢疫隔離就要面對相關的調查。就在這時間點，被捲入所謂「陸生「共諜」案，遭依違反「國家安全」法罪嫌追加起訴的新黨青年軍成員王炳忠、侯漢廷等人因台北地院併案審理尚未結案，合議庭23日又裁定5名被告延長限制出境、出海8個月。一樁又一樁的案子讓勇於推動兩岸交流的新黨感受壓力重重。

如果美國真的在台海挑起「10月驚奇」，必然是一場腥風血雨，民進黨政府把在野黨、媒體都壓制住，一言堂好做事。只是，忠言逆耳，蔡政府不是封了馬英九的口，讓藍軍政治人物、媒體都不再批抨，就能把台海危機變轉機，重點是在這關鍵時刻要做對的事。

川普想利用台灣，台灣也想趁川普時親美脫中，天下沒有白吃的午餐，當下棋的人要把棋子往前推時，能不能說不？只有嘴巴上的危機管控，沒有配合行動應是無濟於事，台灣人渴望的和平說不容易也很容易，就看要做不做，怎麼做。