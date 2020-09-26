新添防災新利器　科力航太捐贈全地形功能車及熱顯像望遠鏡

▲科力航太股份有限公司捐贈台南市消防局關廟分隊，全地形功能車及熱顯像望遠鏡，提昇大台南地區救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科力航太股份有限公司捐贈台南市消防局關廟分隊，1部全地形功能車及熱顯像望遠鏡2組，價值約新台幣40萬元，以提昇大台南地區救災能力。

科力航太股份有限公司成立於2009年，目前是軍規級熱影像系統 FLIR Surveillance在台灣地區的獨家代理商，這些系統運用層面含括陸海空三方面防衛服務外，也與個人用系統作連結。科力航太不只將美軍現役的軍規系統引進國內，也有實際進行系統安裝、性能驗證及操作訓練，屬於國內高技術端產業。

藉由科力航太公司捐贈台南市消防局關廟分隊全地形功能車1輛及熱顯像望遠鏡2組，其中全地形功能車簡稱ATV（ALL TERRAIN VEHICLE之縮寫），意思就是「適合所有地形之交通工具」，面對狹小巷道或不平整路面，消防人員可駕駛ATV先行迅速抵達現場進行災況確認與回報，另外熱顯像望遠鏡亦可藉由其熱顯像鏡頭，實際從火場遠方進行判斷並確認火點，有效提升消防局消防戰力。

台南市長黃偉哲表示，消防局近幾年採購手持式熱顯像儀、無人機加掛熱顯像鏡頭等各式科技救災用裝備器材，現在又加入具有熱顯像鏡頭望遠鏡，可以看出台南市消防局在救災裝備上持續不斷升級，目的也是想確保消防人員在救災上可以更加安全，確保每次救災出勤都可平安歸隊。

台南市消防局楊副局長表示，本次科力航太公司捐贈全地形功能車1輛及熱顯像望遠鏡2組，除提昇消防局消戰力外，也藉由裝備器材更新，將最好、最需要的資源提供給消防人員，減少消防人員因救災發生傷亡之憾事發生。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺

