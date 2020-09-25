插畫風親子房、文青風雙人房…台中超美行旅連假前搶開幕

▲台中挪威森林行旅3號館搶在中秋、雙十連假前開幕，特有的迷你閣樓式家庭房搶攻親子客。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，加上國旅市場蓬勃發展，搶在中秋、雙十連假前，連鎖旅館集團挪威森林宣布位在台中轉運站正對面的挪威森林行旅3號館正式開幕。集團經理劉昌彥表示，全館採文青、插畫、工業風三大風格，客人詢問度最高的就是迷你閣樓式的親子家庭房，加上獨有的戶外旋轉梯，更是成為許多旅客駐足拍照打卡景點。

挪威森林行旅3號館採少見的複合型式經營，一樓與手搖飲業者合作，另外還設有Gogoro電動機車充電站。行旅坐落在台中住宿一級戰區台中車站附近，轉運站正對面，佔盡地利之便，一旁還有大型停車場，不論是自駕或是搭乘大眾運輸工具的旅客都非常方便，業者斥資近7000萬元將舊有旅社建物改建重新裝潢，並找來插畫家設計描繪客房特色，預料將掀起一波搶訂潮。

劉昌彥指出，全館共計39 間客房，館內提供6種客房等級，經濟雙人房、舒適雙人房、精緻雙人房、雅致雙人房、家庭4人房、親子家庭4人房滿足所有顧客不同的需求，又依各樓層呈現出輕工業風、文青創意及溫馨典雅等不同風格的主題，最特別的是親子家庭房彩迷你閣樓式設計的上下舖，小朋友在自己的小小天地享受玩樂時光。

▲台中挪威森林行旅3號館搶在中秋、雙十連假前開幕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中挪威森林行旅3號館位在台中車站旁。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中挪威森林行旅3號館搶在中秋、雙十連假前開幕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中挪威森林行旅3號館內獨有的戶外旋轉梯。（圖／記者游瓊華攝）