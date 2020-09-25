離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

▲一家3口輕生被發現後緊急送往醫院搶救。（圖／記者鄧木卿翻攝）

文／中央社

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市大甲區一對離婚仍同住的男女今天帶著9歲兒子在家燒炭輕生，3人送醫後獲救，初步了解因經濟壓力導致輕生，警方將調查父母是否有刑事責任，社會局社工後續定期訪視追蹤。

台中市大甲區中山路一處民宅一對已離婚但仍同住的男女上午帶著9歲男童燒炭輕生，救護人員獲報到場，發現3人倒臥房內，父親與男童先送醫，母親因意識不清，救護人員先急救後送醫。

警方調查，41歲劉姓男子、37歲許姓女子離婚仍同住，育有1子，劉男的媽媽上午要叫他們起床吃早餐，在門口聞到燒焦味，打開房門發現3人倒臥，房內地上還有炭盆，立刻報警處理。劉男等3人送醫後，後續將調查釐清劉男、許女是否有刑事責任。

醫院方面表示，許姓女子到院時意識混亂、嗜睡，劉姓男子及男童意識清楚，3人有一氧化碳中毒現象，給予血液檢查、點滴及非再吸入型氧氣面罩給予100％氧氣治療，目前生命徵象暫時穩定，後續接受高壓氧積極治療，收治住院。

光田綜合醫院急診醫學部醫師林榮良指出，民眾若發現有人燒炭輕生，先留心自身安全，再確保傷患周邊環境安全，並保持現場空氣流通，同時通知救護單位，把握搶救時間。

台中市政府社會局家防中心表示，此案沒有兒保通報紀錄，非脆弱家庭，也不具低收、中低收、特殊境遇等福利身分。

事發後，社工前往醫院探視，評估家屬有照顧意願及能力，可24小時保護男童，並承諾不會讓男童單獨與父母在一起，父母也願意配合安全計畫，故由家屬提供男童出院後照顧。

家防中心指出，此父母行為已違反兒童及少年福利與權益保障法「兒童及少年遭受遺棄、身心虐待、買賣、質押，被強迫或引誘從事不正當之行為或工作」，後續將開立親職教育處分，並提供家庭處遇服務，提升父母兒少權益知能及親職能力。

台中市政府教育局表示，劉小弟目前就讀國小三年級，平時在學校與老師、同學互動良好，老師與家長之間連繫正常，後續將啟動男童及班級同學的輔導。

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