想買重機！觀音都給「下下籤」　他過幾個月：終於知道為什麼

▲原PO說，如果是以前的他，早就衝去車行，看喜歡的重機先下手再說。（示意圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

「佛渡有緣人，神佛不缺信徒。」一名網友因家中機車壞掉，就去問觀音佛祖可不可以買黃牌重機，結果都抽到下下籤，他之後才知為什麼觀音菩薩叫他先別買。他說，雖然這只是小事，「仙佛也是可以幫我們分憂。自己願意走近，祂們也會不吝嗇地幫忙。」

當事人今天（23日）在「靈異公社」臉書社團指出，平常有空時就會去廟裡上個香或禮佛，也沒什麼特別的目的，就當是去散散心，這也是接近神佛的一個方式，就像你會常找你的好朋友一樣，「什麼是好朋友？就是你閒來無事就想找她聊兩句的，通常都是我們的好朋友。」

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「神佛也是如此，平常看到你來，看久了，你有什麼事求祂，祂也不會吝嗇幫你一把。」原PO表示，神明其實不會沒事用神蹟來證明，祂不缺信徒，「我們信與不信，祂們並不在意。但我們有心向上，想修清淨心，祂們就會幫我們一把。只要自己有心修，即使是小事，也可以請神明定奪，祂們也會不吝給答案。」

原PO回憶，去年底店裡生意還不錯時，剛好家中機車壞了，本想分期買台黃牌重機，還沒下決定；有天來到廟裡，想說反正小事，既然來了，那就順便請示一下觀音佛祖，籤一抽是下下籤。

▼原PO說，他平常就會去廟裡散心，接近神佛。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO心想是車關？還是車子不好？滿腦子疑問，車壞了，不買車難道要用走路？不然買台125的代步機車好了，再問還是下下籤，手氣真不順，改天再問；過了幾天再到另一間寺廟，再問觀音佛祖，不管怎麼問，抽的籤就是下下籤，怎麼問都不可買。

原PO表示，如果是以前的他，早就衝去車行，看喜歡的先下手再說，但既然不同的廟問到都是一樣的結果，就把買車的事丟一旁，先騎老車。

原PO說，到了今年3月，終於知道為什麼車子先不要買，因疫情的關係，一堆店家都收了，店裡的生意也掉了一半，如果當時買了，分期付款就會被錢追著跑，這樣生活就累了；這陣子疫情一過，再問就是上籤可以買。

原PO指出， 雖然只是小事，仙佛也是可幫他們分憂，自己願意走近，祂們也會不吝嗇地幫忙，總比臨時抱佛腳、哭爹叫娘，得不到幫助還要說上一句「這裡不靈」，「佛渡有緣人，這條線還得靠我們自己去牽。我們不接近神，神也不會來找你，先讓自己成為有緣人，佛才會來渡你。」

對此，許多網友留言，「認同，很多平時根本看不到人，一有事才要去求神幫忙，祂跟你又不熟為何要出手助你」、「神佛不缺業績，祂們要的是誠心誠意。」