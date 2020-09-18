被檢舉「駛出邊緣」！她收600元罰單超委屈　當地人：真的蠻難開

▲原PO收到檢舉罰單。（圖／翻攝自苗栗大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

「此文純粹提醒民眾通過此路段小心（不要再被罰款了）！」一名女網友日前在《苗栗大小事》貼出一張照片，只見她被檢舉開罰，收到一張「任意駛出邊緣」紅單，但該路段真的很彎，就連當地人都認同「這路很彎不會壓到才怪。」讓原PO很無奈「這檢舉的民眾也太閒了吧！是被罰過然後想看人被罰的概念嗎？！」

女網友文中透露被檢舉的地點，「中興工業區往銅鑼的斜坡，請各位經過這路段小心！」忍不住直呼很瞎「怎麼會收到這種罰單……」只見紅單違規事實上寫著「民眾檢舉案件，檢舉日期109年09月06日 任意駛出邊緣」，開罰600元。

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這讓原PO相當委屈，「問銅鑼人，銅鑼人都會說這路很彎不會壓到才怪，又不是整台車出外線，這檢舉的民眾也太閒了吧！是被罰過然後想看人被罰的概念嗎？！」

▲原PO認為該路段又陡又彎，真的很難不超線。（圖／翻攝自苗栗大小事）

貼文一出，不少人也直說這條路真的難開，「走過這條路的人才知道這條路多斜多陡，看到一堆酸駕駛技術不好的，你來走看看。」文章也被分享到《爆廢公社公開版》，「這個彎超級彎，沿著線走大概準備打陀螺吧……」

不過，也有人認為好好開就沒事，「當初考照怎麼就不會壓線，上路就一直壓線」、「車那麼小台、路又那麼寬，開出道路邊緣被檢舉活該好嗎」、「檢舉人是有點無聊，但你確實違規了，如果旁邊有機車的話，這樣很危險」、「其實大家開車多專心點，多注意交通規則。也不會有檢舉達人這種人存在」、「不是銅鑼人但我很常走這裡，沒壓線過。」