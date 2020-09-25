花蓮民宿過夜…泡澡一半漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫

▲女子泡湯驚見眼鏡蛇，當場嚇壞尖叫。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

有一戶人家趁著假日前往花蓮旅遊，晚間住在某棟要價不斐的民宿。不料媽媽晚間帶著兒子泡湯時，竟然有眼鏡蛇從她的胸口游過，讓她嚇得當場尖叫，後來找民宿工作人員來處理，讓她差點氣炸。

這戶人家19日前往花蓮旅遊，期間以每晚5千多元的價格，入住某家民宿，不料晚間媽媽帶著兒子泡澡時，竟然碰上眼鏡蛇。這名媽媽當時以為是有樹葉漂過，還用手去撥開，仔細一看才發現，竟然是眼鏡蛇，讓她嚇得當場尖叫。

這名媽媽指控，緊急聯絡民宿業者，發現老闆喝著紅酒，告知事件後也沒有積極處理，過了一陣子才找2名工讀生前往處理，過程中十分粗糙，光是抓蛇就用了很久的時間，且等到抓完蛇，老闆又回去大廳喝酒，就像沒有事一樣。

▼女子泡湯驚見眼鏡蛇，指控店家處理態度不積極。（圖／翻攝「爆料公社」）



這名媽媽提到，若不是因為時間已晚，臨時找不到其他飯店，否則絕對不會繼續待下去，且全家人整個晚上都不敢睡，到了隔天才有工作人員要送一隻布娃娃慰問，民宿根本沒有誠意解決問題，「我們花錢是去度假、去享受，而不是驚嚇活動！」

對此，民宿老闆則喊冤，事件發生後，感覺客人沒有非常驚恐或睡不著，隔天一樣玩得很開心，他們以為客人沒有特別不滿，目前民宿已經加裝防蛇網，也願意賠償住宿費給受驚嚇的一家人，希望能讓事情落幕。

►百分之百純花枝漿＋香酥油條