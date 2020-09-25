免去山上擠！阿里山市集今開展　逛一圈就能買爆「高山茶＋咖啡」

▲阿里山市集今起開展三天。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

喜歡喝高山茶的你不要錯過！交通部觀光局阿里山國家風景區管理處規劃「阿里山 Let’s購」市集，今（25）日起至27日於台北華山1914文化創意產業園區東2B館開展，邀請14間特色店家，販售高山香糖、苦茶油、麻竹脆筍、高山茶、咖啡、愛玉、米餅等。

觀光局表示，本次市集有來自4個部落的夥伴-逐鹿部落、來吉部落、茶山部落及山美社區帶來的遊程、在地農特產(高山香糖、苦茶油、麻竹脆筍等)、文創工藝品及原民特色料理。

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▲▼阿里山市集邀請多間特色店家，提供在地農特產給民眾購買。（圖／觀光局提供）

8家分布於石棹社區(林園製茶、洪茶坊)、太興社區(晉揚欣茶庄)、瑞里社區(小公主咖啡、尤加利農場、松齋嘻香糖記)、阿里山社區(禾田農莊)及仁壽社區(茶之茗緣)所帶來的阿里山高山茶葉、咖啡、香糖伴手禮及特調愛玉飲品。

以米餅為品牌核心精神的青創店家「奮起福餅創始店」，2020年以「寶寶米餅」再度榮獲比利時「食品界米其林」之稱的ITQI風味絕佳2星獎的殊榮。而世界級精品咖啡的卓武山咖啡莊園，以自身研發獨特發酵法，除了讓豆子做日光浴外，更泡入十度低溫的高山野溪享受大自然洗禮，讓日本人指定朝聖購買。

▲阿里山市集10月也將於松菸開展。（圖／觀光局提供）

「阿里山 Let’s購」市集不僅有獎徵答與現場民眾直接互動，還有專屬的阿里山茶旅達人現場奉茶與浪漫主題DIY體驗活動。為使旅客能更方便取得阿里山旅遊訂購資訊，展場期間至阿里山EASY GO電商平台攤位，除了奮起湖美食套票買一送一之外，還有逐鹿梅花鹿餵食體驗買一送一，限量100組。

另外，「阿里山 Let’s購市集PartⅡ」將於10月16日至18日於松山文創園區舉行，若本次市集無法參與的民眾，可多加把握10月的市集。市集現場還可以玩遊戲轉輪盤，就有機會抽中阿里山茶禮包。