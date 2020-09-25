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國航驚傳「乘客廁所自殺」　目擊者：脖子有繩索！半小時急降1萬公尺

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▲▼ 大型國際機場,試飛,中國國際航空,國航,飛機,客機。（圖／視覺中國）

▲中國國際航空。（資料圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國國際航空客機CA4230，23日由福建福州長樂國際機場起飛，飛往成都雙流國際機場，不料在飛行途中發生乘客自殺，當晚9時29分備降湖南長沙黃花機場，該名旅客送到當地醫院後死亡。

據《上游新聞》報導，CA4230航班在飛行途中出現緊急情況，於當晚9時29分備降長沙黃花機場。機上一名旅客出現自殺行為，經緊急搶救送到長沙當地醫院後死亡，目前家屬尚未前往該院認領遺體。

▲▼ 國航客機乘客自殺 。（圖／翻攝自微博、秒拍）

▲機上乘客聊天記錄。（圖／翻攝自秒拍）

目擊者透露，涉事男子在洗手間自殺，脖子上有像繩索的東西。另一名乘客則說，飛機進入巡航高度後，機艙內出現緊急情況，當班機組立即參與到特情處置中，機上有醫務人員也加入到了搶救乘客的隊伍中，「期間半小時內,飛機從10500米高度急速下降後備降在長沙機場」。

出行軟體「航旅縱橫」的旅客點評欄目中，也有乘坐當次航班的旅客留言表示，「為空乘及所有機組人員點贊，出現突發事件，反應迅速，冷靜處理突發事件」。飛常准軟體顯示，該航班備降原因為航班上出現醫療緊急情況。

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▼班機延誤近3小時 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 國航客機乘客自殺 。（圖／翻攝自微博、秒拍）

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