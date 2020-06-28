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90座全經濟艙　陸製ARJ21客機正式交付三大主流航空

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▲中國商飛公司向大陸三主流航空交付ARJ21客機。（圖／翻攝中國經濟日報）

▲中國商飛公司向大陸三主流航空交付ARJ21客機。（圖／翻攝中國經濟日報）

記者魏有德／綜合報導

中國商飛公司今（28日）於上海浦東基地向大陸三大主流航空公司國航、南航及東航各交付一架ARJ21噴射客機。據了解，本次交付的三架ARJ21客機均採用90座全經濟艙佈局，三大航空今年還將陸續各接收3架ARJ21客機，以推動區域航線客機衍生的大陸航空業新藍海。

▲東航設立子公司一二三航空，未來將主營陸製ARJ21及C919客機。（圖／翻攝新京報）

▲東航設立子公司一二三航空，未來將主營陸製ARJ21及C919客機。（圖／翻攝新京報）

為接收新機及規劃區域航線，三大主流航空先後發力佈局，據悉，東航於2月26日成立一二三航空，基地設在上海虹橋機場，未來將主營ARJ21及C919等國產商用飛機，推動商用飛機的規模化運營。南航則將新機隊重心放在廣州總部，依託南航大本營的維護力，採取穩紮穩打的策略。

《北京日報》報導，國航於去年底成立飛行總隊ARJ大隊，包含機隊建設、轉機型訓練、人員儲備、後勤保障等。首架飛機交付後，按照計劃將於下午飛抵北京首都國際機場，入列後將執飛北京至內蒙古錫林浩特、包頭、烏蘭浩特、呼和浩特等航線任務。

▲大陸國航首架ARJ21客機將執飛北京往內蒙古呼和浩特等地。（圖／翻攝新京報）

▲大陸國航首架ARJ21客機將執飛北京往內蒙古呼和浩特等地。（圖／翻攝新京報）

公開資訊顯示，ARJ21客機是大陸首次按照國際標準自行研製的新型渦扇區域航線飛機，航程可達2225-3700公里，具有適應性、舒適性、經濟性、共通性、系列化等特性，以適應大陸中西部和北部地區機場起降和複雜航路越障為目標營運要求，具有良好的高溫高原性能和抗側風能力；具有可媲美幹線客機的舒適性，客艙內部也較同類型飛機更寬、更高。

此前，中國商飛已交付8架ARJ21，執飛20條航線，營運時間超6500小時，載客18萬人次以上，單機日利用率10小時。首架ARJ21客機於2015年11月29日飛抵成都，交付成都航空有限公司，正式進入市場營運。
 

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