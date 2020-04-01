淨賺575.9億　陸三大航空集團2019合計營收1.7兆

▲大陸東航2019年淨利潤達31.95億元人民幣。（圖／中新社）

記者魏有德／綜合報導

大陸三大航空公司（國航、東航、南航）陸續公布2019年財報，合計實現營收4113.63億元人民幣（約1.7兆元新台幣），南航和東航實現正成長，國航則為負成長。至於三家航空公司淨利潤則為122.55億元（約575.9億元新台幣），僅東航保持正增長。不過，三大航企不約而同在年報中提出新冠肺炎對今年業績影響，仍待觀察。

▲南航2019年總營收為大陸三大航空集團之冠。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，南航營收1543.22億元（人民幣，下同）、營收增長率增幅為7.45%，在三者中排名第一。歸屬於上市公司股東淨利潤方面，僅東航保持兩位數增長態勢，實現31.95億元，增幅達17.94%，南航和國航分別下降11.13%和12.65%。而在扣除非經常性損益後，東航依舊保持增長態勢，且增長率達32.73%。

▲中國國際航空公司。（圖／路透社）

受疫情影響，南航年報指出，截至3月底，境內的航空客運需求逐漸恢復，但由於國際疫情持續擴散，國際航空限制政策趨嚴，民航局近期發佈疫情防控期間調減國際客運航班量的通知，國際客運供應量預計將進一步減少，「預計本次疫情將對公司的生產經營造成不利影響，具體影響程度存在不確定性。」

對於新年度的民航業發展觀察，南航年報則提到，中國將成為全球最大的航空市場，根據國際航協的預測，亞太地區將成為推動航空需求增長的最大驅動力，「中國經濟轉型為消費主導後，將長期帶動客運需求強勁增長。」此外，國際航空業「去聯盟化」趨勢正在出現，航企合作最終回歸利益需求，雙邊、多邊合作或成為未來主流趨勢。

