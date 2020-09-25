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曾裝卸進口冷凍海鮮！2物流工人中招「無症狀感染」　360人緊急隔離

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▲挪威進口「凍尖吻平鮋」外包裝驗出新冠病毒。（圖／翻攝自大陸海關總署官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地接連在魷魚、凍尖吻平鮋等進口冷凍食品中，測出新冠病毒。山東青島今（25）日淩晨通報，先後發現2名裝卸工人感染新型冠狀病毒，屬無症狀感染者，曾於9月19日裝卸了來自境外進口的冷凍海鮮。

青島衛健委發佈通報指出，9月24日對青島港大港公司「應檢盡檢」人員定期例行檢測中，先後發現2名裝卸工人感染新型冠狀病毒，屬無症狀感染者。

到目前，已排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離，已完成檢測129人，檢測結果全部為陰性；密切接觸者的密切接觸者228人，已全部採集樣本送實驗室檢測，並已全部實行集中隔離觀察，累計有360人需集中隔離觀察；一般接觸者及社區排查人群4341人，已採集樣本3497份，已出結果1502份，全部為陰性。

▲貨車。（圖／CFP）

▲2名無症狀患者均為裝卸工人。（示意圖／CFP）

通報顯示，第一位無症狀患者是40歲的董姓男子，居住在市北區鐵山路13號，是大港公司裝卸工人。9月8日董男例行核酸檢測陰性，9月19日夜班裝卸了來自境外進口的冷凍海鮮； 9月24日檢測機構報告核酸檢測陽性，並報青島市疾控中心核酸複檢陽性，目前董男自覺無任何症狀，專家組確定為無症狀感染者，已轉至定點醫院隔離觀察治療。

董男平日步行上下班，與妻子（在青島四中食堂工作）和兒子（在上海支路小學上學）同住，其妻子和兒子核酸檢測結果均為陰性。

目前，正有序組織開展對市北區鐵山路13號董男居住的小區、其工作的大港港區、李滄區凍魚儲存地、其妻工作的青島四中、其子就讀的上海支路小學，以及董男及其家人曾去過的遼寧路家家悅超市、吉林路早市、樂陵路友客超市、小鮑島菜市場等活動區域有關人員，進行全員核酸檢測，並對環境進行消殺。

▲吉林20日公告，長春發現進口魷魚的外包裝樣本呈現新冠病毒陽性反應。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

通報顯示，第二名無症狀患者為45歲的陳姓男子，居住在市北區大港一路大港公司單身宿舍，平日騎自行車上下班，與董男為同班裝卸工人，有共同暴露史，9月8日例行核酸檢測陰性；9月19日夜班裝卸了來自境外進口的冷凍海鮮；9月24日青島市疾控中心核酸檢測陽性。

目前陳男自覺無任何症狀，專家組確定為無症狀感染者，已轉至定點醫院隔離觀察治療。陳男同室有2名同事共同居住，檢測結果為陰性。對其他密切接觸者等正在連夜排查追蹤，流調及檢測結果將及時公佈。

通報稱，該批進口產品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本1440份，已檢出部分陽性樣本。

青島市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）提醒市民，增強個人防護意識，科學佩戴口罩，勤洗手，常通風，保持社交距離，配合做好健康監測。

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