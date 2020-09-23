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官司纏身關不怕！密醫植牙害滿口爛牙發炎化膿　判刑定讞

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▲▼看牙醫。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲簡姓密醫替人植牙，傷口發炎化膿，判刑2年半定讞。此為示意圖，（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者吳銘峯／台北報導

密醫簡百淞因不具醫師資格又不斷替人植牙，多次遭檢警單位查獲，官司纏身。但他似乎關不怕，2014年間在台北市北投地區又假冒牙醫身分，替人植牙。結果一名病患被植入13顆牙齒後，傷口多處發炎、化膿，其中以11顆假牙周圍炎、骨髓炎。最高法院審理後，將他判刑2年半定讞。

簡百淞（60歲）18年前曾因違反醫師法遭判刑2年定讞，入監服刑，2007年5月出獄後，2014年就在台北市北投地區以「福仁牙醫診所」名義招攬民眾前來就診，他謊稱自己是「簡青山醫師」，並在網路上以「華倫牙醫」名義刊登廣告，又在通訊軟體LINE以「簡青山（華倫牙醫）」名義招攬民眾，還以「大福牙醫植牙假牙專科診所」名義發送小包裝廣告面紙等方式攬客。

陳姓婦人受騙後，前來就診，簡百淞逕自評估婦人的健康及牙骨狀況適宜進行植牙手術，並於2015年9月26日起，10月、11月總計分三次找來不知名的男子，位婦人陸續植入13科植體，簡男則是協助打麻醉針共計12次，收取30萬元的費用。不過婦人術後傷口多處發炎、化膿，最後更有11顆植體周圍炎、骨髓炎等傷害，婦人回來就診。而由於簡男還打算向人借牌經營，讓自己的診所合法化，衛生局人員前來稽查時，發現簡男正穿著醫師袍，在為婦人移除發炎化膿的植體，當場人贓俱獲。簡男遭移送法辦，並被提起公訴。

法院審理時，簡男否認犯罪，辯稱自己是菲律賓西北大學醫學院畢業，在是醫學院畢業，得擔任實習醫師，符合醫師法第28條但書第1款規定不罰的行為，可以在診所看診。但法院根據這條規定，認定必須符合「在中央主管機關認可之醫療機構」、「於醫師指導下」、「實習之醫學院、校學生或畢業生」等3項要件，但簡男通通不符合。

法院因此認定簡男有罪，一審將他判刑3年半，並沒收犯罪所得78萬餘元，二審改判2年半，全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。此外，簡男在本案案發後，2016年底又向人借牌於新北市板橋區經營牙醫診所，這次更讓一名病患的植牙鬆脫掉進鼻竇，經開刀取出才撿回一命，簡男因此一審遭判刑2年，目前上訴二審審理中。他3個多月前，還趁著衛福部長陳時中到嘉義登太平雲梯時，還當場攔路下跪陳情，仍遭判刑定讞。

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