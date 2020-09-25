　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每個人內心都住著一個收藏夢　紫砂藏家的當代新個性

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏   文字整理｜宋秋美

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

每個人內心都住著一個賞心樂事的收藏夢，同時也住著一個年輕人，當我們都走過了年輕歲月對人生的追尋和探問，最後才成為自己生命的收藏家！

紫砂收藏家錦燕堂主人何錦榮先生四十年的收藏歲月夢想實現的故事……

大師筆下的洞見

[廣告]請繼續往下閱讀...

成書前一年，何錦榮在東京訪見旅日藝術家王傳峰與日本現代建築師隈研吾，向他們請益著書，傳峰老師以「賞藏壺中天地為載體，行中華文化傳承之根脈」勉勵何氏夫婦，隈研吾則親題「壺中天地」留記。那夜，眾人相談甚歡，隈研吾也在紫砂壺上題銘，大師的勉勵使得何錦榮成書信念更加堅定，這些壺也都為錦燕堂難得的珍藏。

何錦榮述憶起這段經歷，欣悅中反思自身一路以來的紫砂因緣和寓養於藏、成書夢想，原是「無由持一碗，寄與愛茶人。」

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

▲（圖／（左後起）胡碩珍、何黃秋燕、何錦榮，左坐為隈研吾，右坐為王傳峰於東京王氏寓邸）

寓賞於藏 涵養寧定心境

收藏，是一條沒有捷徑的漫漫長路，偶有無可預期的緣份，也需要自身長久的浸潤與學習，經年累月，涓滴而成個人的風格。

臺南安平錦燕堂主人何錦榮性喜飲茶，自年輕時踏入紫砂世界便無法自拔，逾四十年的收藏歲月裡，紫砂的魅力仍能讓他著迷不已，火與土冶煉成提發茗茶真味的佳器，方圓曲線中構築起中國人獨具的宇宙天地，文人詩畫山水，陶人洞察自然而展現不俗的造物力，無論是傳統或近代、宮廷或民間、士胄或近代陶師如蔣彥亭、紫砂七老、汪寅仙等人的作品皆獨異不凡。

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

説的是壺 亦是家庭、友情與生活

《錦砂燕賞》錦燕堂藏紫砂器(卷一)這本中國古典工藝美術的收藏家藏品圖書，除有藏家何錦榮愛賞之明、清至近世紫砂精絶之器外，其間藴含著一個個君子之交的故事！

因書而啟之珍貴人文景象，首有旅日藝術家王傳峰、建築師隈硏吾和台南安平錦燕堂主人的東京之會，後有何錦榮、毛森江、曾逢景因《錦砂燕賞》一書的和合之誼。

出版問世，對收藏者而言，不僅駐足在當世生活物質的層面，而是跨越時空，緊繫著一個文明與真理的闊遠世界！

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

壺中天地蕴 真香伴宜陶

「壺中天地」裡不僅有歷史與自然，尚有人文與器物之間的關係。籌備已久的 《錦砂燕賞》首版，精心挑選明、清至近代四十二件精品，敦請藝術總監三省堂曾逢景入棚指導拍攝、設計、監印、裝幀至監製成書。

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

曾逢景曾經製作過《田黃賦:百方田黃珍藏展》、《遊心禪悅：聖嚴法師墨跡選》、《遺民之懷:溥心畬藝術特展》等經典圖書，有豐富的經驗，這次突破以往紫砂專書的做法，形塑《錦砂燕賞》卷一。自書捧於手上的最初直覺，霎時即明瞭團隊在設計上的用心，將書盒打開後，直入眼簾便是一座象徵企業精神的清水模建築牆，清新堅毅。抽出書本，陶人任淦庭刻繪「花鳥喜上梢頭」跨越時空翩然躍上清水模牆的封面，這也寓涵了藏家出版此書的喜悅。翻閱內頁，便可一路盡情欣賞錦燕堂主人清雅、精美的紫砂收藏世界。

書本封面以空間與藏品的對話為靈感，毛森江為錦燕堂所建的清水模牆啞光樸實，契合紫砂低調的特性，美術設計巧妙地將陶師任淦庭的刻圖與建築元素疊合相融，自書匣抽取書本到翻閱時，彷彿走入現代詩意的氛圍，紫砂與建築在不同質地的媒材上因此有了全新的表情，藏家的視野與品味也同時藉此展現。

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

藏與賞的一方天地

夜幕將昇，夕陽餘暉映得安平商港波光粼粼，行駛在工業區內，矗立路旁的一座ㄇ字形拱門，在燈光投射下，目光便不自覺地投向該處。

從事精密工業用刷的瑩聯公司董事長何錦榮與知名建築師毛森江有著多年的交誼，瑩聯日漸壯大之時，特請毛森江為公司總部重新整頓一番，訴求保留舊有結構，另於內外新置建設，當時為了建造這座拱門，執行難度極高，除了地底需要設置倒ㄇ字形的地基，經過拱門差距計算，以Ｈ型鋼的預拱方式處理，對角格狀的工法相當繁複，團隊合力之下才成就了現今視覺上的注目焦點。

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

進入瑩聯公司總部，觸目是冷靜、質樸的灰色清水模牆，原木長桌上設有簡約的茶席，茶事是他的嗜好，他穩重地執起一把造型優美的紫砂壺，緩緩出水，動靜有序，茶香氤氳的氛圍，使茶與壺成為他的生活良伴。

收藏紫砂對何錦榮而言，在乎的是一種直覺，或許市場價值與文化意義對一般藏家而言極為重要，但他不視作首要考量，而是在忙碌的事業日常裡，具有鎮靜心神，甚至是砥礪自己的象徵。

對紫砂的雅好，不難看出何錦榮對美感十分注重，不論自己的居家空間或辦公場域在質感上都特別要求，恰好毛森江主張建築切成「空間」與「物件」的思考也符合他的理念，藏品是物件的一部份，即便靜置著，也能與空間產生對話。

(圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏)

林語堂言：「只要有一個茶壺，中國人到哪兒都快樂。」

言下之意，人們即便對紫砂一無所知，愛上紫砂也是容易的。

何錦榮不僅愛上了，還花了四十餘年收藏紫砂，更規劃室內空間作為藏品的展示舞台，可謂成就他的人生夢想，在壺中天地悠遊自在。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
快訊／Keanna、謝和弦簽字離婚了！配偶欄空白：恢復單身
快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查
幸運兒是你？全家「買拿鐵成千萬富翁」　中獎名單一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

每個人內心都住著一個收藏夢　紫砂藏家的當代新個性

免去山上擠！阿里山市集今開展　逛一圈就能買爆「高山茶＋咖啡」

太牛了！中華郵政推「福牛集郵鑄幣＋銅章」　每組2.9萬10/5開賣

是你嗎？35元買麵包中千萬發票！小7開出2名特別獎、5人中200萬

放無薪假！男友狂玩手遊「砸錢交網婆」...她怒放生　下場超悲劇

網購領貨更方便！中華郵政透露：大型社區擬設「i郵箱」

女拿包霸占「有人坐」　幾站後...1人開心秒坐！公車妹傻眼30分鐘

目睹車禍現場！Siri深夜狂問「過得好嗎」　他毛翻：關機還跳出來

加油站「下車等」！活動筋骨檢查車輛　網曝「危險性」：盡量不要

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

每個人內心都住著一個收藏夢　紫砂藏家的當代新個性

免去山上擠！阿里山市集今開展　逛一圈就能買爆「高山茶＋咖啡」

太牛了！中華郵政推「福牛集郵鑄幣＋銅章」　每組2.9萬10/5開賣

是你嗎？35元買麵包中千萬發票！小7開出2名特別獎、5人中200萬

放無薪假！男友狂玩手遊「砸錢交網婆」...她怒放生　下場超悲劇

網購領貨更方便！中華郵政透露：大型社區擬設「i郵箱」

女拿包霸占「有人坐」　幾站後...1人開心秒坐！公車妹傻眼30分鐘

目睹車禍現場！Siri深夜狂問「過得好嗎」　他毛翻：關機還跳出來

加油站「下車等」！活動筋骨檢查車輛　網曝「危險性」：盡量不要

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

日職／阪神虎爆群聚感染　經紀人聯繫呂彥青

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

蕭敬騰當霸氣老闆「該給的不會少」　曝跨年「2場全留給台灣」

想減肥就別盲目節食！營養師也愛的三大「減醣法」　外食也能吃健康

仆臉舔乳！阿根廷國會議員視訊會議公然猥褻...辯稱：檢查隆乳手術情況

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

生活熱門新聞

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

女兒遭代課老師施暴　地方媽媽心碎了

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

買家收包裹質問　他一句話掉陷阱

舊手機回收環保署要送iPhone！

網酸「一粒奶40萬」　星諠喊冤：性騷不該姑息養奸

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

黑道、網美合作新星　「勾起你心中的惡」身分起底

載「別人的老婆」產檢！老公丟2句掛電話

台灣YouTuber訂閱數曝！網看NO.1：不意外

更多熱門

關鍵字：

紫砂

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面