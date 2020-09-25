每個人內心都住著一個收藏夢　紫砂藏家的當代新個性

圖文提供｜錦燕堂 三省堂 李國民 何詩敏 文字整理｜宋秋美

每個人內心都住著一個賞心樂事的收藏夢，同時也住著一個年輕人，當我們都走過了年輕歲月對人生的追尋和探問，最後才成為自己生命的收藏家！

紫砂收藏家錦燕堂主人何錦榮先生四十年的收藏歲月夢想實現的故事……

大師筆下的洞見

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成書前一年，何錦榮在東京訪見旅日藝術家王傳峰與日本現代建築師隈研吾，向他們請益著書，傳峰老師以「賞藏壺中天地為載體，行中華文化傳承之根脈」勉勵何氏夫婦，隈研吾則親題「壺中天地」留記。那夜，眾人相談甚歡，隈研吾也在紫砂壺上題銘，大師的勉勵使得何錦榮成書信念更加堅定，這些壺也都為錦燕堂難得的珍藏。

何錦榮述憶起這段經歷，欣悅中反思自身一路以來的紫砂因緣和寓養於藏、成書夢想，原是「無由持一碗，寄與愛茶人。」

▲（圖／（左後起）胡碩珍、何黃秋燕、何錦榮，左坐為隈研吾，右坐為王傳峰於東京王氏寓邸）

寓賞於藏 涵養寧定心境

收藏，是一條沒有捷徑的漫漫長路，偶有無可預期的緣份，也需要自身長久的浸潤與學習，經年累月，涓滴而成個人的風格。

臺南安平錦燕堂主人何錦榮性喜飲茶，自年輕時踏入紫砂世界便無法自拔，逾四十年的收藏歲月裡，紫砂的魅力仍能讓他著迷不已，火與土冶煉成提發茗茶真味的佳器，方圓曲線中構築起中國人獨具的宇宙天地，文人詩畫山水，陶人洞察自然而展現不俗的造物力，無論是傳統或近代、宮廷或民間、士胄或近代陶師如蔣彥亭、紫砂七老、汪寅仙等人的作品皆獨異不凡。

説的是壺 亦是家庭、友情與生活

《錦砂燕賞》錦燕堂藏紫砂器(卷一)這本中國古典工藝美術的收藏家藏品圖書，除有藏家何錦榮愛賞之明、清至近世紫砂精絶之器外，其間藴含著一個個君子之交的故事！

因書而啟之珍貴人文景象，首有旅日藝術家王傳峰、建築師隈硏吾和台南安平錦燕堂主人的東京之會，後有何錦榮、毛森江、曾逢景因《錦砂燕賞》一書的和合之誼。

出版問世，對收藏者而言，不僅駐足在當世生活物質的層面，而是跨越時空，緊繫著一個文明與真理的闊遠世界！

壺中天地蕴 真香伴宜陶

「壺中天地」裡不僅有歷史與自然，尚有人文與器物之間的關係。籌備已久的 《錦砂燕賞》首版，精心挑選明、清至近代四十二件精品，敦請藝術總監三省堂曾逢景入棚指導拍攝、設計、監印、裝幀至監製成書。

曾逢景曾經製作過《田黃賦:百方田黃珍藏展》、《遊心禪悅：聖嚴法師墨跡選》、《遺民之懷:溥心畬藝術特展》等經典圖書，有豐富的經驗，這次突破以往紫砂專書的做法，形塑《錦砂燕賞》卷一。自書捧於手上的最初直覺，霎時即明瞭團隊在設計上的用心，將書盒打開後，直入眼簾便是一座象徵企業精神的清水模建築牆，清新堅毅。抽出書本，陶人任淦庭刻繪「花鳥喜上梢頭」跨越時空翩然躍上清水模牆的封面，這也寓涵了藏家出版此書的喜悅。翻閱內頁，便可一路盡情欣賞錦燕堂主人清雅、精美的紫砂收藏世界。

書本封面以空間與藏品的對話為靈感，毛森江為錦燕堂所建的清水模牆啞光樸實，契合紫砂低調的特性，美術設計巧妙地將陶師任淦庭的刻圖與建築元素疊合相融，自書匣抽取書本到翻閱時，彷彿走入現代詩意的氛圍，紫砂與建築在不同質地的媒材上因此有了全新的表情，藏家的視野與品味也同時藉此展現。

藏與賞的一方天地

夜幕將昇，夕陽餘暉映得安平商港波光粼粼，行駛在工業區內，矗立路旁的一座ㄇ字形拱門，在燈光投射下，目光便不自覺地投向該處。

從事精密工業用刷的瑩聯公司董事長何錦榮與知名建築師毛森江有著多年的交誼，瑩聯日漸壯大之時，特請毛森江為公司總部重新整頓一番，訴求保留舊有結構，另於內外新置建設，當時為了建造這座拱門，執行難度極高，除了地底需要設置倒ㄇ字形的地基，經過拱門差距計算，以Ｈ型鋼的預拱方式處理，對角格狀的工法相當繁複，團隊合力之下才成就了現今視覺上的注目焦點。

進入瑩聯公司總部，觸目是冷靜、質樸的灰色清水模牆，原木長桌上設有簡約的茶席，茶事是他的嗜好，他穩重地執起一把造型優美的紫砂壺，緩緩出水，動靜有序，茶香氤氳的氛圍，使茶與壺成為他的生活良伴。

收藏紫砂對何錦榮而言，在乎的是一種直覺，或許市場價值與文化意義對一般藏家而言極為重要，但他不視作首要考量，而是在忙碌的事業日常裡，具有鎮靜心神，甚至是砥礪自己的象徵。

對紫砂的雅好，不難看出何錦榮對美感十分注重，不論自己的居家空間或辦公場域在質感上都特別要求，恰好毛森江主張建築切成「空間」與「物件」的思考也符合他的理念，藏品是物件的一部份，即便靜置著，也能與空間產生對話。

林語堂言：「只要有一個茶壺，中國人到哪兒都快樂。」

言下之意，人們即便對紫砂一無所知，愛上紫砂也是容易的。

何錦榮不僅愛上了，還花了四十餘年收藏紫砂，更規劃室內空間作為藏品的展示舞台，可謂成就他的人生夢想，在壺中天地悠遊自在。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。