18歲少年「捅爆心臟」殺人獲保釋　理由曝光：他不能一個人睡

▲死者於事發前向媽媽（左）與女友（右）說要去健身房，不知為何捲入幫派鬥毆。（翻攝自當事人臉書）



圖文／鏡週刊

從未獨自過夜的青少年在幾個月前刺破陌生人的心臟，死者家屬對於澳洲法院准許凶手保釋的決定憤恨難平，公開向媒體控訴。



澳洲墨爾本東南部的的奧克利市（Oakleigh）伊頓購物中心（Eaton Mall）附近，6月晚間發生一起青少年疑似因幫派鬥爭而發生的集體鬥毆事件，混亂中20歲青年托馬斯（Thomas Tran）被18歲少年林迪姆·阿里蒂（Lindim Aliti）刺傷心臟，傷重身亡，少年依謀殺罪被關押起訴，日前以60萬澳元（約新台幣1,200百萬元）獲得保釋。

少年的辯護律師理查（Robert Richter QC）向法庭陳述，少年自小嚴重癲顯，一直與兄弟或祖父同房睡覺，以便家人能在癲癇發作時適時應變。律師展示少年過去的良好紀錄和醫療證明，強調：「他過去從未參與幫派活動。」法官諷刺道：「除了事發當天。」

澳洲電視節目《A Current Affair》介紹理查曾為天主教樞機喬治佩爾（George Pell）性侵男童案辯護，讓一度被判入獄6年的戀童神父，變成所有罪名都不成立的清白之身。

癲癇牌明顯奏效，維多利亞最高法院在本週判定以60萬澳元給予假釋，少年的祖父抵押房屋以繳納全額保釋金，不過這也代表，少年若在此期間違反任何保釋條件，他的家人可能就要流落街頭。

死者托馬斯的母親艾米（Amie Tran）聽到殺死獨生子的凶手被放出來，心都碎了。她接受《A Current Affair》訪問時悲憤交加地表示：「這不公平！」托馬斯交往2年的女友阮（Trisha Nguyen）也認為此舉汙辱死者家屬：「他們的人怎麼講他（被告）可能在拘留期間死亡，對我們來說真的不重要。」

澳洲前任首席大法官帕帕斯（Nick Papas）表示，林迪姆的情況確實少見，不過謀殺被告可依法申請保釋，而法院必須制定特殊且嚴格的限制，降低被告再犯或逃亡風險。

林迪姆被要求嚴格遵守宵禁、禁止往事發地奧克利市，更被禁止使用Snapchat。據信他當初就是被Snapchat訊息召集至衝突發生地，且他的同夥在他殺人後曾幫助他逃亡，並銷毀手機SIM卡，更在偵調時作偽證。此案由於武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情耽擱，預計於今年12月開庭審理。

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