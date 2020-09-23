轎車等紅燈…女趴雙腿間「規律起伏」駕駛爽顫抖　民眾隔窗看傻眼

記者陳雕文／基隆報導

基隆一位民眾日前晚間搭公車遇上紅燈，看向窗外發現一旁的黑色轎車，裡頭坐在副駕駛座的女子正趴在男駕駛的雙腿之間，頭部上下規律起伏，男駕駛還輕壓女子的頭，舒服顫抖著…民眾隔窗錄影並傳到社群媒體；警方解釋，駕駛在綠燈起步時請女乘客回到座位，未構成危險駕駛，但仍可依「未繫安全帶」開罰。

▲轎車停等紅燈，女乘客趴在男駕駛的雙腿間「規律起伏」，儘管未構成危險駕駛，但女方未依規定繫上安全帶，仍可能會害男駕駛被罰1500元。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

「害羞片」被分享到臉書社團「爆廢公社公開版」，影片中女子坐在副駕駛座，但身體轉了90度，朝著駕駛座的方向趴下，而男駕駛出手輕壓她的頭部，開始有規律地上下起伏，坐在公車裡的民眾見狀都傻眼了。

據了解，案發地在基隆市愛三路59號前，轎車內的男女善用時間，進行「愛的滋潤」，後來綠燈亮起，男駕駛請女乘客回到座位，接著專心開車，以為神不知鬼不覺，但那規律的起伏動作早已被拍下。

▲網友將影像PO上網並打趣地說，「這年頭會幫男人綁鞋帶的女人不多了」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

警方表示，雖然乍看之下沒有構成危險駕駛，但依《道路交通管理處罰條例》第31條，汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或後座乘客未依規定繫安全帶者，可處駕駛人新臺幣1500元罰鍰。

不少網友戲稱女乘客是在「綁鞋帶」，覺得她十分貼心，知道駕駛開車手要握著方向盤，若踩油門、剎車時鞋帶不慎卡住，可能發生危險，「這鞋帶真難綁」、「這綁好，腰都斷了吧」、「這鞋帶綁超認真超久的」、「鞋帶綁起來。」