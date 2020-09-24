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2020台灣設計展「靈魂人物」登場　15公尺高新竹獸現身

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▲設計展「靈魂人物」登場。（圖／新竹市政府提供）

▲設計展「靈魂人物」登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020台灣設計展正式進入倒數七天，新竹市長林智堅今宣布設計展「靈魂人物」登場，15公尺高的新竹獸巨大現身主場館體育館門口，黃綠相間的獸體超吸睛，將成設計展民眾搶拍的打卡點。策展團隊指出，新竹獸不只一尊，分身將蔓延到城市每個角落，七日內將陸續驚喜現身新竹東門圓環、轉運站地下道、東門市場入口等，民眾若以app掃描街景，新竹獸還將「動」起來！

林智堅表示，2020台灣設計展10月1日登場，正式進入倒數七天，設計展是適合「全年齡」的展覽，為了讓小小孩也能感受到設計展的好玩，設計團隊派出「新竹獸」，大小分身宛如躲貓貓一般，藏在新竹市的各個角落，等著大小朋友一起來抓寶。

他指出，本次設計展邀請策展團隊，利用設計結合城市代表性建築，讓建築重新被看見，除了舊城區打開州圖、新州屋、美術館等五處古蹟、老建築，更透過「新竹獸」的進駐，讓體育館、轉運站等尋常的城市設施活潑起來，帶民眾跳脫框架，感受創意力爆發的城市風貌。

本次展覽也強調科技互動，民眾未來只要下載即將上線的APP，就能透過手機的AR畫面與新竹獸互動，另外，「新竹獸」在建築物上，將是部分呈現，例如新竹獸的雙腳、雙手、奇角等，讓民眾觀賞時，發揮更多想像力。除此之外，街頭還有系統性路標指示，幫助民眾不迷路，輕鬆找到主場館。

2020台灣設計展總策展人劉真蓉表示，「新竹獸」透過從城市建築中長出的巨型充氣裝置，引領大眾用新的角度來欣賞這座城市。當轉運站長出了巨大的尾巴、護城河上浮出的背鰭、體育館伸出了長長的獸腳，「新竹獸」以實體和虛擬的形式，帶領大家跨越鐵道的藩籬，出沒在城市步行廊道中，整座城市的想像就被串連了起來，也讓大家跟著新竹獸一起冒險和探索。

新竹市政府表示，現正整修的東門城，將在30日與新竹獸裝置藝術一同現身。整修後的東門城，將去除廣場的玻璃空橋，寬敞的廣場讓極具歷史意義的舊橋墩重見天日，此外，在東門城與護城河連接端也打造緩坡平台，讓民眾更容易親水。

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