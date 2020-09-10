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2020台灣設計展號召千名志工　可獲「竹科人指定包款」

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▲新竹市長林智堅號召千名志工加入「設計人」的行列。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅號召千名志工加入「設計人」的行列。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，10月將於竹市盛大登場，預計將是台灣疫情過後最大展覽，新竹市長林智堅今（10）日親自號召千名志工，邀請大家10月1日至11日與全台最頂尖的設計策展團隊近距離合作，所有志工都將贈予「特製口罩與徽章」為標準配備，且只要服務滿10個班次，就可獲得有「竹科人指定包款」之譽的設計小包，邀請更多民眾一起加入「設計人」的行列！

2020台灣設計展主打「整個城市都是展區」，體育館主展場主打科技互動，更有綿延兩公里的步行軸線連結到舊城展區，一次打開五處古蹟、老建築讓老屋控逛得過癮，林智堅市長表示，因展區遍及市中心，需要號召更多志工一起投入「設計團隊」，即日起開始報名，不只是看展，更與設計零距離。

社會處長李季縈表示，為了招募更多民眾投入志工行列，新竹市政府為所有志工都準備一身「標配」，螢光綠粉相間的設計展獨家口罩、新竹獸徽章，皆配上本次主視覺設計師葉忠宜的設計logo，讓志工出勤一身最潮裝備，只要年滿16歲、領有志願服務紀錄冊，即日起即可報名。

此外，只要服務滿10個班次，市府更將送上志工限定的「設計小包」，產發處指出，這款的格狀包包其實來頭不小，是「竹科工程師的指定包款」，工程師等出入無塵室時，須檢查全身裝備，半透明包包能夠透視隨身攜帶物，且便於攜帶、容易取得，也因此成為竹科人「出任務」必備的好夥伴。

產發處指出，設計展以此工程師包款為原型，結合設計展主視覺的「新竹獸綠」，全面客製化，將全透材質改為霧透，連揹帶、扣環都是特別搭配，側也特別保留卡夾功能，搭配2020台灣設計展logo布標，為這組傳說中的工程師指定包再添實用性。

社會處表示，每年市府舉辦大型活動，都有許多志工不辭辛勞、堅守岡位服務民眾，像是兒童藝術節就有超過1萬多名志工投入，也因為他們的努力，讓活動深受好評，更為新竹市志願服務創下新的里程碑。

社會處說明，設計展需要約3500人次志工，排班服務時間為5小時1班，平日2班，假日3班，工作組別包含展區組、客服組、禮賓組及物流組4大服務組別，即日起受理報名，可至「2020台灣設計展志工報名平台(https://volunteer.hccg.gov.tw/)」，或洽新竹市志願服務推廣中心，聯絡電話03-5359785報名，2020台灣設計展等的就是你！

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