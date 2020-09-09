5大古蹟老屋 打造2020台灣設計展「舊城生活博物館」主展區

▲2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日正式開展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

老屋設計力大爆發！2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日正式開展，以一條 2公里軸線串聯前後站兩大展區，今（9）日新竹市政府宣布，具有300年歷史的舊城區是主展場之一，由在地團隊「或者文創」主策展，打造「舊城生活博物館（Living Museum）」，一次打開州圖、美術館、新州屋、影像博物館、大同108五處代表性古蹟、歷建老屋，讓存在近一世紀的舊城老建築群引領創意；美術館建築外觀還有首次上陣的光雕投影「光動域」，推薦文青與古蹟控必訪！

新竹市長林智堅今表示，新竹市舊城區歷史悠久，古蹟密度高，本次盤點與整修開放五座古蹟與歷建老建築，串聯成主展場，旅人可以在十分鐘內走到任一據點，盼「當代設計力X舊城老建築」將迸出不同新竹風景。

林智堅說，該展區由新竹在地團隊「或者文創」擔綱策展，結合「蚯蚓文化」打造「舊城生活博物館（Living Museum）」，展現新竹老城區豐厚的文化百景，也盼藉此邀請更多文創團隊持續深根新竹。

產發處介紹這五大場館，首先塵封36年的新竹州圖書館為有95年歷史的私有古蹟，透過公私協力合作，即將在10月1日嶄新重生，以「重啟・未來閱讀」為題，邀請科技、設計、空間、光影等跨領域藝術家進駐參展，也有以VR虛擬實境影像，打造出擬真的巨大圖書館，主打沈浸式體驗，顛覆民眾對圖書館的想像。

新竹市美術館則在展覽期間將擔任旅遊服務站「風城轉生站」，展出新竹的「人生跑馬燈｣，訴說新竹市東西南北門等各區的舊城故事，一次讀懂新竹老城歷史；最大亮點是外牆將有以「光動域」為主題的光雕投影展，讓95年古蹟搖身變成夜間最潮的光影打卡點。

大同108的前身是日治時代起建的5層洋樓，過去是閒置60年的老屋，由市府活化為舊城再生基地，本次則在設計展變身「竹塹練工房」，蓪草、螺鈿、玻璃是新竹在地的世代工藝，但卻不為市民所知，展覽將以創新設計，重新表現「高手在民間」的在地工藝。

日治時期1934年開幕的新州屋是新竹第一間百貨公司，經3任屋主轉手後沉寂許久，本次也是展館之一，將由鴻梅文創著手設計成「九降米粉道」，展示了製作米粉的12道工序，甚至還有米粉料理快閃店，讓老米粉碰上新設計迸出新滋味。

而影像博物館於日治時期1933年開幕，當時名為「有樂館」，為全台首座有冷氣之歐化劇場，本次要帶大家重回「有樂電影院」，播放多部經典電影，帶來《魔法阿媽》、《幸福路上》等適合親子同樂片單，溫馨的戶外電影院也少不了。

產發處也透露，設計展是一個很好的機會，能深度挖掘舊城生活文化，並與設計師、工藝家與料理師合作，讓這些概念持續在地深化，即便展覽結束，空間仍能持續營運，成為真正的生活博物館。