整座城市都是展場　2020台灣設計展讓斑馬線彩色變裝

▲「行人穿越道線」從黑白變彩色。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市將在國慶、中秋連假舉辦2020台灣設計展Check in 新竹- 人來風」，新竹市長林智堅表示，屆時「整座城市都是展場」，兩公里步行路線街景處處有驚喜，不僅建築上有新竹獸裝置藝術，連「行人穿越道線」都從黑白變彩色。彩色行人穿越道線以黃、藍、綠等三種色打造，鋪面防滑係數達65以上，超出交通部規範45，安全無虞，也盼鮮明視覺能提醒車輛減速也禮讓行人。

林智堅表示，彩色行人穿越道線已經搶先在今天曝光，民眾若行經東門圓環，就可看見，色彩鮮明的黃、藍、綠幾何形狀鋪面，搭配上「白色枕木紋」，盼藉由色彩鮮明的視覺設計，提醒車輛減緩車速，禮讓行人，打造「行人最大」的步行城市。彩色行人穿越道線也將陸續在新竹公園的公竹路、公園路口登場。

新竹市政府產發處表示，彩色行人穿越道線試辦計畫，上月已呈中央交通部核備。市府以設計展「check in Hsinchu 人來風」的主視覺作底色，鋪面材料符合道路標線的防滑係數等規範，行人走踏的枕木紋仍維持白色，設計上皆符合交通標誌標線號誌設置規則相關規範。

另外，新竹市政府交通處表示，經雨天測試，彩色行人穿越道線鋪面材質防滑係數為65以上，高於交通部規範防滑係數BPN值45，車輛行駛安全無虞。

新竹市政府提醒，9月起加強「道路交通安全規則」、「道路交通處罰條例」等，「禮讓行人」執法，若汽機車不禮讓行人，最高可罰新台幣3600元。盼以彩繪斑馬線提醒車輛留意行人，駕駛人行經路口應禮讓行人並減速通過。