做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

▲原PO擲筊多次問土地公試吃蛋黃酥的心得，可是都沒筊。（圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蛋黃酥是我自己做的唷，請問祢喜歡嗎？」一名女網友日前自己做了蛋黃酥，想說帶去請土地公吃看看，興高采烈地擲了筊想問神明爺爺好不好吃，結果卻沒筊，對方甚至覺得很普通。結果不甘心的原PO腦中突然閃過一個念頭，就問土地公2個問題，並曝光了原因，讓其他網友忍不住笑呼「超可愛」。

這位女網友24日在臉書《靈異公社》貼文，說她自己做了蛋黃酥，做完就想說帶去請土地公爺爺吃看看，就帶著蛋黃酥當供品。拜完之後，原PO就擲筊想看祂老人家有沒有什麼感想，便問「土地爺爺啊，今天的蛋黃酥是我自己做的唷，請問你喜歡嗎？」結果卻沒筊。

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於是原PO繼續問「請問您覺得普通嗎？」卻馬上得到一個聖筊。看到這個結果，女網友還是不死心，「請問蛋黃酥合您口味嗎？」一擲又沒筊，她就再問一次「覺得普通嗎？」果然又是聖筊。

▲原PO帶手做蛋黃酥給土地公 。（圖／翻攝自靈異公社）

這時她腦袋突然閃過一個念頭，就再擲一次筊「請問是因為您不愛鹹蛋黃嗎？」沒想到還真的得到一個聖筊，於是她再接再厲「是因為您喜歡麻糬嗎？」又再次聖筊。女網友最後只能跟神明爺爺妥協「那我十六（日）帶麻糬跟花生牛奶來？」土地公也馬上給出聖筊。

看到這個結局，原PO忍不住笑說「好啦，不甘心的我，只好默默地把筊放回桌上」，還用hashtag表達心碎的心情「#擲筊日常」、「#土地公公傷我心了啦！」貼文一出，其他人忍不住直呼「土地公爺爺喜歡甜的」、「好可愛的土地公」、「土地公爺爺有自己的堅持」、「土地公爺爺表示，我是人和善，不代表我什麼都吃。」