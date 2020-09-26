不二坊現購明開放！板凳+水桶開始排隊　百人大軍對決代購媽婆

▲不二坊前已經有水桶排隊。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

不二坊蛋黃酥停止現場排隊訂購，今(26)日是最後一天，店家鐵門仍拉下緊閉，早上有許多民眾站在門前駐足不走，希望店家能開門，就為了能買到一盒蛋黃酥，已經有代購業者蠢蠢欲動了，明天清晨將出動百人大軍前往排隊，與其他代購者來一場終決之戰。

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▲早上有民眾要前往購買。（圖／民眾提供）

不二坊蛋黃酥的高人氣，在台灣眾所皆知，昨天有來自北部的鄧姓民眾，狂撥50通電話成功在不二坊電話訂購了20盒，花費12000元；有不少代購業者爭著搶訂，1顆40元直接翻2倍賣出。

▲不二坊蛋黃酥。（圖／ETtoday資料照）

至今天價格再翻一波，一盒2000元成交，不買還真的買不到，甚至網路也出現詐騙，內容仿真，賣2盒900元，內文還標榜著30年陳姓老師父純手工製造，讓業者氣到跳腳，報警抓人。

▲不二坊前有許多代購業者舉牌。（圖／ETtoday資料照）

面對明天將解封重新恢復現場訂購，附近代購業者已經開始默默排隊，這次不只板凳還出動水桶，有代購業者為了搶得先機，已經招兵買馬策動百人大軍，與其他代購者一較高下。

明天下午2點開店，到底誰能搶到最新鮮現做的蛋黃酥，看來又是一場廝殺，最高興的應該是附近的小吃業者不愁沒有客人光顧，最辛苦的是彰化警方又得開始排班到場指揮交通亂象了。

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