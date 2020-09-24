疫情害產業停擺⋯觀光人沒閒著！15處「旅遊服務據點」獲特優

▲疫情衝擊觀光產業，今年國際旅客幾乎歸零。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推動i-center旅遊服務體系，盼國內外旅客能透過服務，取得各類觀光旅遊資訊，今年共有15處服務據點獲得特優等，而在地方政府轄管的遊客中心服務品質上，則有3處得到特優等，包括台北市大稻埕、雲林縣北港、台南市原合同廳舍等。

觀光局表示，每年均委請公正單位，辦理服務品質評比作業，今年i-center旅遊服務體系服務品質提升評比成績出爐，共有15處服務據點獲選特優等。

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直轄市組共3處評選為特優等，分別為台北市捷運台北101/世貿站旅遊服務中心、捷運新北投站旅遊服務中心及新北市新店捷運站旅遊服務中心。

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

非直轄市組共3處獲選特優等，分別為台東縣台東火車站旅遊服務中心、彰化縣二水火車站旅遊服務中心及新竹市新竹火車站旅遊服務中心。

獲得特優等的服務據點共5處，包括澎湖管理處澎湖遊客中心、北海遊客中心；參山管理處八卦山脈生態遊客中心、花東縱管處卑南遊客中心及阿里山管理處文峰遊客中心。

另外地方政府遊客中心共3處獲選特優等，包括台北市大稻埕、雲林縣北港、台南市原合同廳舍等遊客中心。

觀光局表示，今年雖受疫情影響，導致我國觀光產業大受打擊，但各處旅遊服務據點仍可以看到服務人員們堅守崗位、落實防疫措施，持續用心服務旅客的身影，其表現的服務熱忱及用心令旅客感動。