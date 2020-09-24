　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情害產業停擺⋯觀光人沒閒著！15處「旅遊服務據點」獲特優

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲疫情衝擊觀光產業，今年國際旅客幾乎歸零。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推動i-center旅遊服務體系，盼國內外旅客能透過服務，取得各類觀光旅遊資訊，今年共有15處服務據點獲得特優等，而在地方政府轄管的遊客中心服務品質上，則有3處得到特優等，包括台北市大稻埕、雲林縣北港、台南市原合同廳舍等。

觀光局表示，每年均委請公正單位，辦理服務品質評比作業，今年i-center旅遊服務體系服務品質提升評比成績出爐，共有15處服務據點獲選特優等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直轄市組共3處評選為特優等，分別為台北市捷運台北101/世貿站旅遊服務中心、捷運新北投站旅遊服務中心及新北市新店捷運站旅遊服務中心。

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

▲▼109年i-center旅遊服務體系評比成績出爐。（圖／觀光局提供）

非直轄市組共3處獲選特優等，分別為台東縣台東火車站旅遊服務中心、彰化縣二水火車站旅遊服務中心及新竹市新竹火車站旅遊服務中心。

獲得特優等的服務據點共5處，包括澎湖管理處澎湖遊客中心、北海遊客中心；參山管理處八卦山脈生態遊客中心、花東縱管處卑南遊客中心及阿里山管理處文峰遊客中心。

另外地方政府遊客中心共3處獲選特優等，包括台北市大稻埕、雲林縣北港、台南市原合同廳舍等遊客中心。

觀光局表示，今年雖受疫情影響，導致我國觀光產業大受打擊，但各處旅遊服務據點仍可以看到服務人員們堅守崗位、落實防疫措施，持續用心服務旅客的身影，其表現的服務熱忱及用心令旅客感動。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治
快訊／國道3號軍用休旅、小貨車追撞　5軍人緊急送醫
考研究所「怕性慾影響學習」　陸男大生在學校自宮！
傳LINE嬌喊「水就一直流」附裸照撩人夫　正宮出招她慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門縣政府辦「老兵召集令」　召集133店家踴躍參與給優惠

手機行事曆「陌生人狂接話」爆詭異　男抖：你那西元幾年！真相揭曉

鐵安演習落幕！加強「現場蒐證＋證據保全」　防悲劇後真相成謎

這24所國中小學生好幸福　盧秀燕：冷氣年底安裝完畢

疫情害產業停擺⋯觀光人沒閒著！15處「旅遊服務據點」獲特優

台灣「鮭魚生魚片」完勝日本！肉質鮮甜　鮭魚系老饕曝「2關鍵」

快訊／對流雨彈來襲！3縣市發大雨特報　注意雷擊強陣風

連假搭車玩更便宜！搭台灣好行半價　台灣觀巴「第2人免費」

成人網站驚見「女性友人運動片」！他質問對方男友反被嗆：爽到了還兇

新北線上教學成長百倍　16教師獲「科技化學習種子教師」授證

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

金門縣政府辦「老兵召集令」　召集133店家踴躍參與給優惠

手機行事曆「陌生人狂接話」爆詭異　男抖：你那西元幾年！真相揭曉

鐵安演習落幕！加強「現場蒐證＋證據保全」　防悲劇後真相成謎

這24所國中小學生好幸福　盧秀燕：冷氣年底安裝完畢

疫情害產業停擺⋯觀光人沒閒著！15處「旅遊服務據點」獲特優

台灣「鮭魚生魚片」完勝日本！肉質鮮甜　鮭魚系老饕曝「2關鍵」

快訊／對流雨彈來襲！3縣市發大雨特報　注意雷擊強陣風

連假搭車玩更便宜！搭台灣好行半價　台灣觀巴「第2人免費」

成人網站驚見「女性友人運動片」！他質問對方男友反被嗆：爽到了還兇

新北線上教學成長百倍　16教師獲「科技化學習種子教師」授證

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

G奶網紅被抓奶摩下體　求償鄧佳華80萬原因曝

給現金「卻收到三倍券」　客刷1星！老闆嗆告

今變天降7度「外套出場了」　2地區濕涼到下周

肉體狂出軌！「可以性愛分離」星座男Top3　網喊準：簡直移動砲台

40元共餐吃到飽…小姊弟長大想報恩！老闆娘說話了

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

信義區網帥「職業玩一輪」劈8女！IG緊急刪文鎖留言

更多熱門

相關新聞

搭車出遊優惠多！台灣好行享半價

搭車出遊優惠多！台灣好行享半價

中秋連假到來，交通部觀光局規劃45條台灣好行路線，旅客只要利用電子票證付費，就可享有半價優惠，若搭乘73條台灣觀巴，2人同行還可享1人免費。為方便掌握各地訂房資訊，觀光局已於官網揭露各縣市訂房率資訊，提供民眾規劃旅程參考。

中秋雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

中秋雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

聽損美女主持人愛遊世界敲響金鐘

聽損美女主持人愛遊世界敲響金鐘

全球10大熱搜旅遊景點　台灣排第1

全球10大熱搜旅遊景點　台灣排第1

黃偉哲：台南防疫旅遊安全無慮！

黃偉哲：台南防疫旅遊安全無慮！

關鍵字：

觀光局旅遊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面