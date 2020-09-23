「夢想銀河技能職多星-夢想足機」　虎尾科技大學展出師生綠能創作

▲安慶國小學童使用「夢想銀河技能職多星-夢想足機」認識瞭解技職教育及各類群特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環保趨勢逐漸提升，綠能未來性將無可限量，國立虎尾科技大學舉行「夢想銀河技能職多星-夢想足機」機械與光學電子主題展覽活動，推出三大主題帶領大家認識各種綠色能源、儲能、節能的方式，以及未來要從事綠色能源產業所需要具備之能力。

虎尾科技大學各科系師生共同研發的各項作品，以「技職星球—認識瞭解技職教育及各類群特色」、「夢想足機—綠色能源介紹與體驗」、「你就是Power—VR電流擊擊樂」三大主題，透過VR虛擬實境，讓觀眾在遊戲中也能學習能源小知識。使用燃料電池、鋰電池、儲能電池、互動式創能體驗等，帶領觀眾認識各種綠色能源、儲能、節能的方式，以及未來要從事綠色能源產業需要具備的能力。

作品以沿海地區佇立著巨大的風扇，扇葉轉動時可以產生電能、屋頂架設的太陽能板，只要有太陽就能產生電力。更互動反問，在沒有風、沒有太陽無法發電時該怎麼辦， 引導民眾思考，能源問題是全世界最重大的課題，綠色能源將會是未來趨勢。

虎尾科技大學表示，展覽活動於虎科大校史館展出至2020年12月31日(四)止，開放時間為上午10:00至17:00，假日休館，歡迎大、小朋友、親子一起透過各項科技體驗及遊戲的過程中，更深入瞭解綠色能源發電的大小事。

▲安慶國小學童體驗互動式發電式系統 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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