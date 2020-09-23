「新外商」成效卓越　攜手萊爾富推出「萊新北好物讚」預購DM

消費中心／綜合報導

為提升新北市店家營收及協助銷售通路轉型，整合外送平台、超商零售業者的能量推出「新外商」，協助新北小型餐飲業與特色店家轉變經營型態，短短兩個月內就創造數千萬元商機。9月23日攜手萊爾富超商推出「萊新北好物讚」預購DM，在全台萊爾富門市都可預購新北特色商品，歡迎業者踴躍加入「新外商」。



經發局長何怡明表示，在後疫情時代外送平台及超商賣場皆獲得不錯佳績，為鼓勵大家支持新北業者，透過不同模式讓大家能更便利的消費，新北市在超商合作上，日前7-Eleven推出「新北嚴選專區」，上架的有黑師傅福源花生醬捲心酥、小潘鳳凰酥、筷子肉干等多項商品。萊爾富則推出「萊新北好物讚」預購DM，於全台萊爾富門市即可搶先訂購起士舒芙蕾、乳酪蛋糕、牛奶千層冰心泡芙、東京野莓可可等11款新北伴手禮，讓大家就近即可購買新北特色商品，未來還有許多超商賣場將陸續推出新北專區，歡迎民眾用行動力支持新北特色美食與商品。



經發局補充，與市府合作的外送平台foodpanda、foodomo、樂購蝦皮，於8月15日至11月15日推出「點餐消費王」，只要在三個平台皆有消費紀錄，累積消費金額最高者，就有機會獲得5萬元的郵政禮券。另「點餐滿額贈」於活動期間內在合作的其中一個外送平台消費滿500元，就有機會獲得該外送平台100元的消費抵用金，各平台有100個名額。



對於「新外商」計畫或外送消費競賽有興趣的業者或民眾，可於週一至週五上午8：30至下午5：30，來電洽詢新北市政府經濟發展局(02)29603456分機5315李小姐及分機5311賴先生，將有專人解答。