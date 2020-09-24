違法增設口罩生產線！國家隊「淨新科技」被抓包　董座30萬交保

▲口罩國家隊淨新科技違法增設生產線。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

高雄三民區一間口罩國家隊「淨新科技」爆出違法製造醫用口罩！業者在左營區另闢生產線，被檢調單位查獲，負責人許振曆、許勝堯父子立刻遭到約談，而橋頭地檢署複訊後依違反《藥事法》，諭令2人各30萬、20萬元交保候傳。

橋頭地檢署接獲高適調查處情資指出，淨新科技疑似違法增設工廠生產口罩。在防疫期間，為了避免劣質口罩影響民眾健康，造成防疫破口，橋頭地檢署立刻組成專案小組偵辦。

▲淨新科技身為口罩國家隊，卻被抓包違法增設生產線，董座父子各30萬、20萬元交保候傳。（資料照／記者吳奕靖攝）

經調查發現，淨新公司領有合法醫療器材製造許可證，又是口罩國家隊成員，且明知道依照許可內容，只能在公司所登記的高雄市三民區銀杉街廠址生產醫用口罩，卻違法在在同址其他樓層及高雄市左營區大中二路等地增設工廠，違法生產醫用口罩。

專案小組22日出動搜索，除查扣口罩生產機台及原料，也傳喚公司負責人許振曆、許勝堯父子到案說明，而地檢署複訊後，也依違反《藥事法》，諭令2人各30萬、20萬元交保候傳。

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