琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝　騎車還要「護眼」

▲六龜地區出現大量琉璃蟻，民眾苦不堪言。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市六龜地區近日遭到琉璃蟻大肆入侵，不只位處山區的溫泉、露營區淪陷，就連住家也遭到大批蟻軍壓境，住戶避無可避、苦不堪言。六龜區中興里里長王茗洋受訪時表示，每天傍晚太陽下山後，琉璃蟻就會成群出沒，數量相當驚人，不只路旁電桿爬滿蟻群，就連機車騎士只要沒戴眼鏡，外出時都會有十多隻琉璃蟻鑽入眼中，民眾快要無法忍受，盼政府能夠幫幫忙。

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▲六龜地區出現大量琉璃蟻，民眾苦不堪言。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，琉璃蟻原本棲息於深山中，但每逢婚飛期就會成群飛出，且琉璃蟻具有趨光性，容易受到路燈吸引，近年棲地逐漸轉向市區、住宅區，干擾民眾生活。王茗洋無奈表示，早在去年琉璃蟻就已出沒成災，尤其時序進入夏末秋初時，蟻群數量更是驚人，每逢太陽下山後，琉璃蟻就會成群出沒，數量相當多，外面的馬路、電線桿上滿滿都是，就連機車騎士外出只要沒戴眼鏡防護，一次都會有十幾隻鑽進眼睛。

▲六龜地區出現大量琉璃蟻，民眾苦不堪言。（圖／記者黃子倩翻攝）

王茗洋說，琉璃蟻發情進入婚飛期後，就會到處亂飛，加上入夜後家家戶戶點上燈，蟻群更會順著燈光鑽入住家中，民眾家裡時常見到大批蟻群亂爬，粗估數量至少萬隻以上，只有下雨時蟻群數量才會稍稍減少，每年民眾都有3、4個月要忍受蟻群肆虐，盼政府能夠幫幫忙。

對此，農業局表示已向中央申請餌劑，並配發到區公所，由所方發放給里民進行防治；另一方面，區公所也著手進行防治琉璃蟻宣導，盼能盡快出現成效，有效遏制蟻群孳生。

▲六龜地區出現大量琉璃蟻，民眾苦不堪言。（圖／記者黃子倩翻攝）

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