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讀冊生活個資外洩資安現漏洞　董事長：反服貿後駭客攻擊頻繁

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TAAZE讀冊生活（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活）

▲TAAZE讀冊生活會員個資外洩事件頻傳，今年統計已有230人遭詐騙。（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活）

記者洪菱鞠／台北報導

網路書店「TAAZE讀冊生活」爆出疑似會員個資外洩，警政署165反詐騙統計，從年初迄今，高達230人被詐騙，損失金額總計達新台幣2,200多萬元。然而，類似事件在讀冊生活已不是第一次發生，不少人都有在該網站消費後接到詐騙電話的經驗，對其資安存在很大疑慮，讀冊生活董事長張天立回應表示，在反服冒事件後，網站成為被駭客攻擊的對象特別明顯，目前已妥託業界知名且有規模的資安公司來協助補救，也將對受害會員做慰問。

根據165反詐騙諮詢專線統計，TAAZE讀冊生活疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年迄今，消費後遭詐騙人數已達230人，上週更高達45位民眾報案受騙，占該週詐騙案類19.5%，躍居解除分期付款詐騙排行之榜首，因此警方研判TAAZE讀冊生活資安防護出現漏洞，平台個資已外流。

張天立表示，讀冊生活經常針對社會時事，在網站上進行議題操作因應，雖然獲得迴響，但也成為容易被攻擊的對象，尤其在反服冒事件後，平台遭駭情況變得更頻繁，從幾年前開始，內部IT和資訊設備廠商就已加強防範，2年前也委託業界屬一屬二的資安公司做全面性系統清查，而今年更和具規模的知名資安公司合作，2個月前提升資安防護，逐一做各種掃瞄、偵測，只是全部工作還沒完成，便發現又有駭客入侵，從防火牆軟體的漏洞進行攻擊，目前已加緊補救中，除了升級防火牆軟體，把網路磁碟機部分搬到了雲端，這兩天也會把中毒或入侵的機器型號做對外公布。

張天立提到，雖然平台找來了外面的高手協助資安防護，網站上也一再提醒消費者小心詐騙，但防不慎防，最簡單扼要的全面防堵方法，他認為是從電信公司先做把關，不讓海外電話變成台灣號碼，民眾在接到電話時，若能顯示是來自海外電話，相信對於提高詐騙警覺有很大幫助，比起民間業者苦口婆心、三天兩頭發簡訊通知會有效很多，只是這部分還需要行政院或NCC進一步推動。

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關鍵字：

TAAZE讀冊生活網路書店詐騙

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