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桃捷半日輕旅行第4波來了！難得深入青埔機廠　9/8搶報名

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▲▼桃園機場捷運。（圖／機捷提供）

▲這次輕旅行活動將帶深入桃捷公司總部，進入廠區參觀難得一見的列車維修廠及捷運模型車。（圖／機捷提供）

記者賴文萱／台北報導

「跟著桃捷一起去旅行」輕旅行活動推出第4波全新企劃，要帶大家一探捷運機廠的神秘面紗，來趟「桃捷青埔機廠探索趣」，9/8開始報名，共分2個梯次，分別為9月29日和9月30日，每梯次限量30人。

為推廣休閒旅遊活動，宣傳桃園捷運沿線景點，於A17領航站桃園大眾捷運公司，舉辦半日遊輕旅行活動，透過體驗導覽的方式，讓民眾對沿線車站人氣景點有更深刻的認識。

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▲▼桃園機場捷運。（圖／機捷提供）

▲輕旅行活動將可深度了解機場捷運運維模式。（圖／機捷提供）

這次輕旅行活動將帶深入桃捷公司總部，在進入基地之前，先到A17領航站參觀原住民主題車站，了解台灣原住民族藝術家作品的「原」汁「原」味。

接著進入廠區參觀難得一見的列車維修廠及捷運模型車，讓您深度了解機場捷運運維模式，更能試乘智慧化的無人自駕車。

逛完廠區後，再帶您前往位於領航站旁，以公園為「硯台」，以陂塘為「墨池」意象發想的橫山書法公園，讓您悠閒漫步其中，享受溫暖的陽光。

▲▼桃園機場捷運。（圖／機捷提供）

▲以公園為「硯台」，以陂塘為「墨池」意象發想的橫山書法公園。（圖／機捷提供）

公園裡，還有特色共融遊戲場，約兩層樓高的磨石子溜滑梯，多彩的水泥涵管遊戲隧道，絕對能讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

桃捷表示，一起去旅行第4波活動，9/8上午9點準時開放報名，共分2個梯次，分別為9月29日和9月30日的A17站-軌道迷之旅，每梯次限量30人，一人400元，探索捷運機廠的機會真的非常稀少，名額有限報名要快

報名參加小旅行的民眾，桃捷公司將贈送超夯立體列車票卡一張（市價400元），另外，只要臉書按讚分享活動資訊，桃捷公司加碼再送一日票，讓旅客搭乘機捷全線玩透透。

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