男大生嗆女友懷「表哥」孩子　PO對話討拍意外曝「也跟表哥做過」

▲女大生跟表哥發生關係後懷孕，男朋友無法並要求分手，她竟發文說自己遇到了渣男，超狂感情觀讓網友傻眼。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女大生上網抱怨，發現自己懷孕後要求男友負責，但因為孩子不是男方的結果被甩，女大生認為男方應該要接受她和肚子裡的小生命，PO文抱怨自己遇到渣男，後來男方火大也PO文反擊，澄清自己是被戴綠帽，並不是渣男，還公開跟女大生的對話截圖，沒想到「其中一句話」讓網友完全歪樓！

女大生原先PO文說，「跟那個渣男在一起快一年了，期間我們相處的都很不錯，前男友曾經也說過要跟我走一輩子，前幾天我感覺經期好像慢了很久，所以就去買驗孕棒，結果真的中了，當下我很慌張，畢竟我大學還沒畢業，實在很難負責這個意外（跟前男友發生關係時都有做好保護措施）」。

▲女大生床戰表哥，疑因保護措施不夠確實而懷孕。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

女大生接著說，「其實我心裡覺得拿掉才是最好的，所以我去跟前男友談，我期望他能給我一個負責任的反應，不論拿掉或是生下來，他都會陪著我，沒想到我一跟他說，他就突然大變臉加大便臉，他說不關他的事，要跟我分手，我當下直接愣住，的確，孩子不是他的，我也老實跟他說，可是我覺得他如果真的愛我，應該也要接受我和肚子裡的小生命」。

網友看了大傻眼，紛紛留言痛批，「不要拉低女生素質拜託！孩子就不是他的，居然還有臉要求別人負責，妳也是夠噁心」，女大生竟回嗆，「我有勇氣跟他坦承，他卻沒勇氣負責？」令人傻眼。

後來前男友跳出來發文反擊，「她跟我說她懷孕了，而且是表哥的！我真的很傻眼，我沒辦法接受自己深愛的女人懷上別人的孩子，我選擇離開，也怕自己因為心軟而原諒她，所以選擇封鎖，原來我在她心中已經變成了一個渣男，所以我想發文澄清一下，我不是渣男，只是不願做接盤俠。以下是我質問她的對話，才知道原來她已經有了新歡，那，就祝福她吧」。

前男友PO出對話，「男：妳跟妳表哥做？」、「女：遠房表哥，你不是也認識他？」、「男：妳怎麼知道我認識他」、「女：笑死！他跟我說的啊！還跟我說你們有做過」、「男：…那不一樣」、「男：到底要不要好好談談」、「女：不好吧！我男友會生氣」、「男：妳交新的了？」、「女：對，他願意接受我的過去」、「男：妳好意思說我渣男？」、「女：喔」。

眼尖網友看到亮點，紛紛留言，「奇文共賞」、「看到我好亂啊！」、「三觀讓人不敢相信是正常人」、「我到底看了甚麼？」、「胖虎搞了大雄跟靜香的故事…」、「乾脆三個人在一起好了，阿不對！女的還交一個新男友！」原本PO文反擊的前男友還回覆留言，「我們之前一群人唱歌過，後來喝醉了，發生什麼其實我不是很記得」，再次令人傻眼…

▼男大生PO出跟前女友的對話截圖，藉此澄清自己才是受害者，但眼尖網友發現新的亮點，討論區也完全歪樓，原來「表哥」曾與這對情侶檔在不同時間發生關係，如今女方還成功找到接納自己的新男友，超展開的劇情出乎大家意料。（圖／翻攝自Dcard）