澎湖縣府會連袂來訪台南市議會　郭信良議長熱情邀請參加合併10週年活動

▲澎湖縣議會劉陳昭玲議長及縣府賴峰偉縣長等一行人，造訪台南市議會，受到郭信良議長、林炳利副議長等人熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

澎湖縣議會劉陳昭玲議長及縣府賴峰偉縣長等一行近60人，23日造訪台南市議會，郭信良議長、林炳利副議長與許至椿、李偉智、杜素吟、王家貞、李中岑、周麗津、林美燕、趙昆原、沈震東、吳通龍、穎艾達利等議員，與黃偉哲市長一同歡迎劉陳昭玲議長等人蒞臨。

郭信良議長表示，今年7月中旬台南市議會曾由他率團，前往澎湖進行3日的經建考察，主要目的是向澎湖國際花火節取經，作為10月施放國慶焰火的參考。郭信良議長說，澎湖國際花火節已有18年歷史，而且每年都挖空心思發揮創意，吸引無數遊客，他親身觀看到煙火與海面交互輝映，感到很震撼。

郭信良議長進一步指出，他自澎湖回到台南後，就向市府及國慶焰火籌備處建議，既然選擇在漁光島施放焰火，就要盡量在合乎安全的規範下，讓觀賞的民眾能靠施放點近一點，經由海面的倒影，讓大家看到最美的國慶焰火。他很高興市府和籌備處採納這項建議，因此今年的國慶焰火精采可期，台南訂房率已達9成，希望大家10月10日也能來台南欣賞。

郭信良議長更大力推薦將在12月24日至明年元月3日舉辦的台灣燈會菁華展。他說那段期間議會周邊不但百花齊放，還有42座曾在台中台灣燈會展出的花燈，以及氣墊嘉年華會，大人小孩都能玩得盡興，歡迎澎湖縣的好朋友們能撥空前來參與。

黃偉哲市長表示，對於台南市議會獲得公民監督國會聯盟評比為全國透明度第1名的議會，市府感到與有榮焉。他很感謝每位議員用心問政、支持市府，一起推動市政。黃偉哲市長也指出，今年台南市政府也派員與議會一同到澎湖考察，見證到澎湖的發展，有很多要向澎湖學習之處，希望兩邊城市可以有更密切的往來互動。

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