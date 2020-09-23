日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

▲台灣虎航佐賀祭推廣活動，本周末配合2020新北市河海音樂季活動，民眾花150元就能享用。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航與日本佐賀縣聯手推出「台虎佐賀祭」活動，第一波請來日本料理職人以被喻為「日本最高等級和牛」的佐賀牛為主要料理食材，完美還原發源自佐賀的「西西里飯」。第二波將再推出推廣活動，本周末配合2020新北市河海音樂季活動，民眾花150元就能享用。

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▲▼台灣虎航佐賀祭，今舉辦小型料理教室烹調多道佐賀牛料理。（圖／記者賴文萱攝）

「台虎佐賀祭」活動今（23）日於CookinginTaipei舉辦小型料理教室，現場邀請知名部落客小紫分享佐賀美食魅力，台灣虎航董事長陳漢銘也親臨現場，以美食家的身份，為現場體驗民眾說明各樣佐賀食材的特色之處。

現場請來日本料理職人川村勝行親自示範烹調多道佐賀牛料理，活動中，更以佐賀牛為主要料理食材，完美還原有「佐賀最強當地美食」之稱的「西西里飯」。

▲▼台灣虎航佐賀祭。（圖／記者賴文萱攝）

事實上，提到日本九州的佐賀縣，國人最熟知的除了超級阿嬤外，其次莫過於被喻為「日本最高等級和牛」的佐賀牛。恰到好處的油花比例、香甜彈嫩的肉質、入口即化並在口中激起漣漪的多層次滋味，更是被各國旅客視為到佐賀縣非吃不可的在地超級美饌。

▲▼配合2020新北市河海音樂季活動，台虎佐賀祭預計於周六、日設攤位民眾可用特別優惠的體驗價150元品嘗佐賀牛。（圖／記者賴文萱攝）

為了讓更多人認識佐賀牛的美味，台灣虎航與日本佐賀縣將推出第二波推廣活動，配合2020新北市河海音樂季活動，預計於本周六、日（26日及27日）15:00-22:00，在淡水漁人碼頭的有趣市場設置攤位。

現場將由日本料理職人川村勝行親自料理並推廣佐賀牛，民眾可用特別優惠的體驗價150元，即可享用高級的佐賀牛料理一份。此外，凡於現場購買者，現場還可再參加抽獎活動，獎項內容豐富，每日可供應數量有限，售／送完為止。

▲台灣虎航佐賀祭。（圖／記者賴文萱攝）

佐賀縣知事山口祥義透過錄製影片傳達，歡迎更多的旅客於疫情後再訪佐賀，「佐賀縣珍惜與台灣之間的緣分，希望現在藉由佐賀的美食讓各位回想起佐賀的元氣及活力，期待未來雙邊開放後，能有更多人搭乘台灣虎航體驗多元風采的佐賀！」

▲台灣虎航董事長陳漢銘（右）及總經理張明瑋（左）。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航總經理張明瑋表示，台灣虎航日本航線就佔了營收的75%，未來等國境開放之後，第一波就是會努力恢復日本航線，趁現在疫情時刻，會持續攜手日本城市舉行推廣活動，希望屆時能吸引國人在復飛想到這些地方的美好，盡速踏上旅程。

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