台灣虎航6週年抽未來不限航點機票　解鎖6任務「1人能獨拿6張」

▲台灣虎航6周年推「超級鐵粉出任務」活動，完成6大任務一人獨得不限航點機票6張。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航歡慶6周年，推出「超級鐵粉出任務」活動，將有6大任務請虎迷們一同來解鎖。只要完成其中5項任務，即有機會一人獨得未來不限航點機票2張，共計5位名額；若是6項任務全都完成，即有機會一人獨得未來不限航點機票6張，共計6位名額，預計將送出46張機票大獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣虎航6周年推慶祝活動，將送未來不限航點機票。（圖／台灣虎航提供）

自9月16日至9月21日連續6天，於台灣虎航官方粉絲專頁每日都有熱身賽，考驗虎迷過往對台虎活動的忠誠度與參與度。將依序請虎迷分享包括珍藏的「搭乘台虎飛機的照片」、「有虎將的照片」、「台虎旅展攤位照片」、「虎妞虎寶照片」、「參加的台虎活動照片」、「台虎的周邊商品」，每日從分享名單中分別抽出6名虎迷贈送精美小禮物。

▲解鎖台灣虎航6周年6大任務，有機會一人獨拿6張機票。（圖／記者賴文萱攝）

暖身結束後，緊接就是6大任務正式開跑，自9月22日至9月27日連續6天，依序為任務一「虎將LINE你了」，購買貼圖並贈送給好友；任務二「台灣虎航航空體驗營」，10月至12月好評加碼再推出航空體驗營，體驗台虎機場工作人員的一天；任務三「台虎&佐賀祭」，9月26日至9月27日相揪親朋好友一起去淡水漁人碼頭有趣市集的台虎&佐賀攤位，品嘗從佐賀直送的極品美味佐賀牛。

任務四，到台虎全新電商平台虎禮選（tigerselect）預購期間限定的台虎「六周年限量紀念T恤」，另有其他台虎logo商品好評熱銷中，並提供會員專屬購物優惠；任務五「台虎6周年真心祝福」，就是要虎迷大聲說出對台虎的生日祝福；任務六「捕捉台虎小飛機」，隨時注意停靠在foodpanda外送員機車車箱上的台虎小飛機，並拍下雙機合體的難得畫面。

▲只要完成台灣虎航5任務，有機會一人拿不限航點機票2張。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航表示，上述6個任務都兼具台虎精神及趣味性，只要順利完成5個以上的任務就有機會參加抽未來機票大獎。完成其中5項任務，即有機會一人獨得未來不限航點機票2張，共計5位名額；若是6項任務全都完成，即有機會一人獨得未來不限航點機票6張，共計6位名額，預計將送出46張機票大獎。

不過，若是無法完成5個以上也同樣有抽獎機會，台灣虎航將從各個任務的完成名單中分別抽出6名虎迷贈送精美小禮物。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來