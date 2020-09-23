區間車「車門故障」害6人來不及下車！台鐵致歉：將加強播音

▲台鐵車門故障，導致6名旅客來不及在汐科站下車。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局指出，今日1132次列車抵達汐科站時，因8號車門故障，雖有封條公告，仍有部分旅客來不及下車，台鐵局表示，共6人因此改乘2163次列車搭回汐科站。

台鐵局表示，因汐科站月台彎度較大，今早1132次列車抵達該站時，車長依照自動門開關操作程序開啟車門，並站立第4，5車之中間月台位置，以實施全列車監視確認旅客上下車完畢後，始關閉車門。

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惟因1132次列車8車車門故障，雖有封條公告，仍致部分旅客未及至其他車門下車，台鐵局表示，對此致上深切的歉意。

▲台鐵車門故障，導致6名旅客來不及在汐科站下車，台鐵表示未來將加強播音。（圖／記者謝婷婷攝）

台鐵局指出，有6位旅客於汐止站改乘第2163次到汐科站後，由汐科站開出「第1132次不及下車，汐止站改乘第2163次」之晚點證明，並搭回汐科站。

台鐵局表示，已就本事件進行檢討改善，將加強教育所屬乘務人員，遇有列車車門故障發生，除於故障車門貼上封條公告，及扣上車門鏈條外，另應加強播音告知旅客改由其它車門上下，並加強故障車門處之旅客引導至其他車門上下車。

▲今早1132次區間車行駛至汐科站後，因車門故障導致6名旅客來不及下車。（圖／台鐵局提供）