台鐵便當註冊新商標！英文名「TR Bento」　10月新竹搶先看

▲台鐵便當註冊新商標。（圖／翻攝自智慧財產局商標檢索系統）

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵便當長期以來深受民眾喜愛，光是一年就能賺進7.5億，一度被網友封為是被本業耽誤的副業。如今，台鐵真的要拓展副業了，還找來嶺東科技大學設計學院教授協助，設計出含有台鐵「工字軌」標記的新商標，預計10月就會在新竹的設計展中曝光。

根據《聯合新聞網》報導，台鐵便當的商標是由嶺東科技大學設計學院教授協助操刀，不僅將工字軌融合在字體中，底下還有一行「TR Bento」的英文字樣；台鐵局表示，其實台鐵便當的中、英文商標早在7月就完成設計，10月將在2020年台灣設計展（新竹）中展出，期盼能透過全新的品牌視覺識別系統概念和行銷策略，提升民眾對台鐵便當本舖的品牌形象好感度。

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如果想一睹台鐵便當的新商標，可以前往智慧財產局商標檢索系統查詢。不過，雖然搭火車必吃台鐵便當，幾乎可以說是許多台灣人兒時的回憶之一，今年5月台鐵也與超商合作推出8種全新的鮮食產品，似乎想開展經典「滷排骨」口味以外的市場，再搭配最新出爐的商標，引發話題討論，但究竟能否成功獲得民眾青睞，仍有待時間考驗。

▼排骨便當是台鐵便當的經典口味。（圖／記者唐詠絮攝）