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巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

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▲▼JOHNNIE WALKER,J.Sheon,金曲,甜雪莉,快閃,酒。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB LAB 雪莉炸彈實驗室」即日起至10/25將限時啟動，J.Sheon號召巷子內粉絲站起來，前往體驗微醺界的新潮時尚。

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【企劃特輯】

J.Sheon帥氣現身JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈實驗室」！全球知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER推出全新「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），其富有經典雪莉桶中豐厚的莓果、蜜餞及巧克力風味，品牌更將新品精神實體化，於台北信義區重磅打造外觀猶如一顆巨型計時器的限時快閃店「SHERRY BOMB LAB 雪莉炸彈實驗室」，連準金曲歌王J.Sheon都忍不住前往朝聖！J.Sheon分享以前在美國紐約念書時，與朋友玩音樂找靈感之餘也很常跑酒吧品飲烈酒，但他偏好香氣濃郁的雪莉風味，認為懂得欣賞富有順甜風味的威士忌才是真街頭兄弟浪漫。JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB LAB 雪莉炸彈實驗室」即日起至10/25將限時啟動，J.Sheon號召巷子內粉絲站起來，前往體驗微醺界的新潮時尚！層層拆解雪莉炸彈的沉浸式體驗也讓首次參加威士忌快閃活動的J.Sheon忍不住大讚混搭台灣味冬瓜茶的「甜蜜炸彈」調酒為大人系撩妹必備，是「抒情哥」非懂不可的經典飲品！

JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈」快閃店引爆街巷！首次放下音樂人身分改當特務？

喝最新款威士忌前還要先進入重地禁區！以《巷子內》入圍本屆金曲獎的準歌王J.Sheon脫下音樂人的身分，在實驗室內化身首席特務，踏進實驗室戴上特殊護目鏡，通過「觀色」、「聞香」、「品酩」等任務逐步拆解雪莉炸彈，依次體驗經典黑雪莉的多層次口感。其中，「聞香」任務是透過分子料理手法萃取出雪莉桶威士忌的風味，以傳遞「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」的香氣；「品酩」任務是將「雪莉炸彈」的風味元素重新解構，將風味濃縮成「微型雪莉分子」，放大感受醇厚雪莉充滿的巧克力及香草風味；任務結束後再品飲的雪莉特調系列，吸睛的外型充分展演出黑雪莉的獨特個性外，更示範兩款消費者自己在家也能輕易調配的加入冬瓜茶與氣泡水的特調，多種風味讓消費者感受最多元變化的雪莉炸彈！連自稱「職業酒鬼」的J.Sheon都直呼「這些根本是今年威士忌最潮喝法！」

《巷子內》做自己！J.Sheon金曲頒獎前最想來杯「雪莉炸彈」！順甜口感完美演繹街頭兄弟的浪漫

威士忌一直以來被視為充滿個性的品酩享受，如同在製作第二張專輯《巷子內》中十分做自己，J.Sheon在品酩的選擇上也有其獨特風格，他分享：「比起其它風味的威士忌，我更享受『雪莉炸彈』滿溢在唇頰間的順甜口感，那種在口腔內迸發出爆炸性的雪莉衝擊真的讓人一喝就回不去！」。除了風味，J.Sheon也特愛「雪莉炸彈」的吸睛包裝，他說：「視覺強烈的桃紅色我也大量運用於我的『壞蛋特調』MV中，這種有點甜又有點潮的氣質可說是黑雪莉跟我的作品調性也十分相像的地方吧！」。平時作曲也習慣小酌威士忌找靈感的J.Sheon，對於入圍金曲歌王，他表示頒獎典禮前應該會先來杯威士忌讓自己放輕鬆，能夠問鼎金曲最大獎之一，不管有沒有得獎都已經是對自己最大的肯定！

JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），建議售價新台幣850元，2020年9月起於信義區「SHERRY BOMB LAB雪莉炸彈實驗室」快閃店與全台酒類專賣店、指定量販店及便利商店率續販售，詳細上架時間請洽各店家，欲知更多產品資訊，逕洽消費者服務專線0800-260-123。

▲▼JOHNNIE WALKER,J.Sheon,金曲,甜雪莉,快閃,酒。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲▼JOHNNIE WALKER,J.Sheon,金曲,甜雪莉,快閃,酒。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

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