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海陸酒店妹「30秒吸乾威士忌」健檢報告曝光！醫分析超強酒量原因

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琳琳的酒量和食量一樣驚人，曾一餐吃下3個便當，身段卻依然窈窕姣好，健康檢查報告也一切正常。（圖／宋岱融攝）

 ▲琳琳的酒量和食量一樣驚人，曾一餐吃下3個便當，身段卻依然窈窕姣好，健康檢查報告也一切正常。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

南部知名酒店女公關琳琳（化名）酒量與食量驚人，曾一晚喝5瓶威士忌，一餐還能吃掉3個便當，每月伙食費高達5萬元，她身段依然姣好，且健檢報告全部正常，還有客人想抽她的血研究解酒和減肥藥，醫師范竣維則警告，琳琳的酒精攝取量已嚴重超標，倘若飲食習慣不改變，健康恐在不久的將來亮紅燈。

「我最高紀錄是在4個小時，喝差不多5瓶威士忌的量，也曾在10分鐘內連喝2瓶，大概5分醉。」琳琳說，工作時不會讓自己喝到酩酊失態，總會靠著大吃來退酒，約休息半小時就能代謝酒精，恢復還沒喝酒前的狀態。

琳琳的食量則和酒量一樣驚人，她一餐能吃下3個便當，每月光是伙食費就要約5萬元，喝酒後也是憑藉大吃來緩解，但她健檢報告一切正常，身段也持續窈窕，還曾有客人想抽她的血以研究解酒和減肥新藥，讓她哭笑不得。

對於琳琳的「天賦異稟」，中國醫藥大學新竹附設醫院消化內科醫師范峻維表示，酒量好應是因為肝臟酵素的代謝速度快，再加上長期飲酒，讓肝臟被「訓練」得過於常人。

雖然工作環境如大染缸複雜，但琳琳認為自己身邊有許多貴人數戶，目前是「人生最快樂的時光」。（圖／宋岱融攝）

▲雖然工作環境如大染缸複雜，但琳琳認為自己身邊有許多貴人數戶，目前是「人生最快樂的時光」。（圖／CTWANT）

范竣維警告，一般人每日攝取的酒精上限是40公克，五百毫升的威士忌含200公克酒精，早已超越正常標準，4到5瓶更嚴重超標，許會引發酒精性脂肪肝導致肝臟發炎，再過5到10年恐惡化成肝硬化甚至肝癌，如持續這樣飲酒，再過幾年就可能健康亮紅燈。

范竣維說，琳琳的大胃口也許和長期飲酒有關，酒精是透過小腸吸收，會阻礙其他營養成分吸取，這樣的情況在許多酗酒者身上都可看到，最常發生缺乏維生素、葉酸等營養素，進而造成神經性問題，她也當注意酒癮問題，若不喝酒就無法睡覺，甚至會出現發燒、發抖等戒斷症狀，則應至身心科諮詢。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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