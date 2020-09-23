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祁家威獲選《時代》百大人物！積極推「跨國同婚」10月開庭

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▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,祁家威。（圖／記者李毓康攝）

▲同運先驅者祁家威獲選《時代》2020百大影響人物。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

美國時代雜誌（TIME）公布2020年百大影響人物，除了總統蔡英文名列其中，台灣同志運動先驅者祁家威也入選，他得知消息後，也向《ETtoday新聞雲》表示「喜出望外」，「沒想到自己會跟這麼多世界知名人物一起名列其中」，而目前他正積極推動跨國同婚，預計10月再度開庭，此外也期待2026年的世界同志運動會。

▲▼蔡英文入選時代雜誌百大人物。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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▲總統蔡英文入選時代雜誌2020百大人物。（圖／翻攝蔡英文臉書）

總統蔡英文撰文替祁家威推薦，2人雙雙獲選2020《時代》百大影響人物，推薦詞提到，幾十年前祁家威冒著牢獄之災的風險，倡導婚姻平權；而在台灣參加同志運動遊行的人，大多都對他在人群揮舞彩虹旗的身影印象深刻，「這個印象代表著祁家威對台灣LGBTQ界的意義。」

▲2019同志大遊行，祁家威揮旗。（圖／記者林敬旻攝）

▲每一次的同志運動，祁家威總是爬到最高處，揮舞著彩虹旗。（圖／記者林敬旻攝）

獲選為2020《時代》百大影響人物，祁家威接受《ETtoday新聞雲》電訪也表示「喜出望外！」能夠跟世界各國這麼多知名人物一起名列其中，感到與有榮焉，也特別感謝蔡英文總統的推薦。

目前他正積極推動「跨國同婚」，他表示10月即將要再度開一次準備庭，之後還有言詞辯論庭，才會有判決。不過他胸有成竹地指出，這個問題（跨國同婚）一定要解決，「如果台灣是一個主權獨立的國家，為什麼我們人民跟外國人結婚，還要看對方的國家同婚合不合法？那我們豈不是變成全世界共有的殖民地？」

他舉出，其他同婚合法的國家，像是加拿大、英國都沒有這樣的規定，自己有學弟跟這些國家的人同婚，他們都不會問台灣是否合法，如果台灣不通過跨國同婚，等於變成世界的笑話。

▲▼祁家威紀錄片《黎明到來的那一天》後期經費募資計畫。沒有他就沒有同婚合法！祁家威從黑髮戰到白髮　紀錄片募資倒數（圖／翻攝自嘖嘖平台）

▲祁家威促成大法官釋憲，台灣成為亞洲首個同婚合法國家。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

祁家威在1986年公開向社會出櫃，並召開國際記者會倡議愛滋病防疫和同志人權，還因為同志身份遭到當年政府關切、扣押。然而這些壓迫，沒有讓他倒下，除了不斷為愛滋檢驗募款奔走，也不斷提出同婚請願，又不斷被拒絕與駁回，而每一次的同志運動，他總是爬到最高處，揮舞著彩虹旗。

▲祁家威經過33年漫長的爭取與等待。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

他在2015年向司法院提出釋憲申請書，成為台灣通過同婚的關鍵。2017年司法院正式受理聲請，並隨即召開憲法法庭，祁家威終於在當年首次踏入憲法法庭。2017年5月24日，司法院公布大法官釋字748號，宣告民法不允許同性結婚屬違憲。2019年5月24日，台灣成為亞洲首個同婚合法國家。祁家威已經從一頭黑髮戰到白髮蒼蒼。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,祁家威。（圖／記者李毓康攝）

▲祁家威為了同運，從一頭黑髮戰到白髮蒼蒼。（圖／記者李毓康攝）

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