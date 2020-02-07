白先勇挺跨國同婚！忍耐腰痛與2大師親筆揮毫「有情人終成眷屬」

▲大師揮毫義賣力挺「跨國同婚」。左起：奚淞、黃銘昌、許秀雯（律師，伴侶盟常務理事）。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）

記者林育綾／綜合報導

文壇大師白先勇過去曾多次透過投書、贈字公開力挺婚姻平權，如今為了支持「跨國同婚」，他在好友知名畫家黃銘昌的邀請下，忍耐腰痛提筆完成「有情人終成眷屬」墨寶致贈，而知名藝術家奚淞也揮毫「平權之路」，為跨國同婚籌款義賣。

去年台灣開放同性伴侶登記結婚，唯跨國同婚仍未全面合法，在台灣伴侶權益推動聯盟的請託下，知名畫家黃銘昌為此奔走多日，除了獻出自己的版畫《斜陽》義賣，也邀請好友白先勇、知名藝術家奚淞一起揮毫力挺。

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白先勇從去年底就忙著為經典舞台劇《孽子》重新上演奔波忙碌，在知道跨國同婚亟待努力後，忍著腰痛提筆完成「有情人終成眷屬」，期待自己能夠美夢成真，在今年就讓有情人完成相守的夢想。

而去年年底才剛為「台灣桃園國際機場」題字的書法大家奚淞老師，則提筆致贈「平權之路」，蒼勁有力的字體，象徵推動平權一路上需要的堅毅與勇氣。「平權之路」除了提供義賣，奚淞老師也特別授權給台灣伴侶權益推動聯盟，製作成紀念海報致贈給捐款人。

而享譽海內外的知名畫家黃銘昌老師，最著名的畫作就是「水稻田系列」，近40年來他用畫筆一遍又一遍的在畫布上種出顆顆稻穗，藝評家高千惠形容，黃銘昌老師是90年代唯一接續鄉土寫實詩情而賦以大格局式觀照的本土畫家。

這次他捐出的版畫《斜陽》，是一位法國朋友在巴黎工作室依照黃銘昌老師的油畫《斜陽》製作，田園風景展現出黃老師對土地的熱愛，而也是出於這份對眾人對土地的情感，這些年他已多次為同志平權奔走。

伴侶盟表示，三位大師的作品目前已提供台灣伴侶權益推動聯盟進行義賣，有意願支持跨國同婚並收藏書畫作品的朋友可直接洽詢。