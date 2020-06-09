母女3人相依為命…台灣同婚法不適用外國人　同志伴侶憂：小孩怎麼辦

記者羅志華／台北報導

即使同婚專法（司法院釋字748號解釋施行法）已於2019年5月24日上路，但來自新加坡的美蘋，仍因新加坡法律不允許同婚，導致她與伴侶小C無法在台結婚，2人在伴盟（台灣伴侶權益推動聯盟）律師協助下，向台北高等行政法院提起訴訟；美蘋6月9日出庭時表示，因與小孩無法律關係，若太太出了意外，她真不知道小孩該怎麼辦，希望法院能判准2人婚事。

▲美蘋與小C（右2、3）在台跨國同婚受阻，在伴盟律師協助下，向台北高等行政法院提起訴訟。（圖／記者羅志華攝）

《涉外民事法律適用》46條規定：婚姻之成立，依各該當事人之本國法；律師表示，美蘋因不能與小C結婚、無法領養小孩，松山戶政雖以《涉民法》46條駁回她們的結婚登記，但台灣的同婚專法已准許同性結婚，主張新加坡不允許同婚的法律，已違反中華民國公共秩序或善良風俗，應依《涉民法》第8條排除，

律師認為，同婚專法未限制國籍，不讓美蘋與小C結婚已涉及性歧視，希望能聲請大法官解釋，另外，台灣也是國際間認可同婚的29個國家中，唯一限制跨國同婚的國家，法國跟比利時也都以類似《涉民法》第8條的法案，使跨國同婚過關，台灣與柬浦寨間的通婚，也曾以類似方式解套過。

律師表示，民進黨目前全面執政，若行政院能提出辦法解決問題最好，但她參與跨國同婚改革多年，依美蘋與小C的處境，等待改革實在緩不濟急，且目前仍有上百對伴侶面對同樣問題，若法院能判准2人婚姻，對改革的推動肯定大有幫助。

▲伴盟律師許秀雯認為，若法院能判准2人婚事，對推動改革很有幫助，當然民進黨完全執政，能直接提出辦法最好。（圖／記者羅志華攝）

松山戶政代表表示，他們只是依法行政；內政部代表認為，目前跨國同婚，若他國不承認，我們也不承認，待修法後才能讓美蘋與小C登記，目前司法院已在研議中。

美蘋表示，小C接受捐精生下小孩後，2人共組家庭照顧小孩，但她因無法結婚、無法取得伴侶居留，目前只能憑工作簽證留在台灣，要是之後工作沒了，她除了被迫離開外，也因與小孩沒有法律關係，除無法替小孩做醫療決定外，要是小C哪天發生意外，她真的不知道小孩要怎麼辦。

小C的家人都在國外，她希望能與美蘋在台灣有個完整的家，「若我有意外，希望美蘋是小孩的監護人」。

法官要求律師提出國際公約等參考資料，並將與合議庭討論《涉民法》第8條的適用性，本案將擇期再開。

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