沒有他就沒有同婚合法！祁家威從黑髮戰到白髮　紀錄片募資倒數

▲祁家威為同運奔走，從黑髮戰到白髮，沒有他可能就沒有同婚合法的一天。（圖／記者林敬旻攝）



記者林育綾／綜合報導

沒有他，就沒有同婚合法。祁家威出生時天空出現3道彩虹，他被稱為「台灣首位公開出櫃的男同志」，從1986年公開出櫃開始，經歷了33年漫長的爭取與等待，從黑髮戰到白髮，直到2019年5月24日同婚專法通過。導演張弘榤拍攝《黎明到來的那一天》記錄這位勇敢奮鬥的靈魂，一路以來的心路歷程，如今紀錄片也在平台募資中，預計2020年初完成拍攝。

祁家威在1974年9月1日跟同學出櫃，就覺得同性婚姻權是一定要爭取的。後來在1986年公開向社會出櫃，並召開國際記者會倡議愛滋病防疫和同志人權，期間他向立院請願公證，遭當時立院回覆「同性戀者為少數之變態，純為滿足性慾者，違背善良風俗」而駁回，更因為同志身份遭到政府關切、非法扣押。

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▲祁家威經過33年漫長的爭取與等待。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

然而這些壓迫，沒有讓祁家威倒下，他為愛滋檢驗募款奔走長達2000天，也不斷提出同婚請願，又不斷被拒絕與駁回，而每一次的爭取權益遊行，他總是爬到最高處，揮舞著彩虹旗。直到2015年向司法院提出釋憲申請書，2017年司法院正式受理聲請並隨即召開憲法法庭，祁家威首次踏入憲法法庭。

2017年5月24日，司法院公布大法官釋字748號，宣告民法不允許同性結婚屬違憲。2019年5月24日，台灣成為亞洲首個同婚合法國家。祁家威已經從一頭黑髮，變得白髮蒼蒼。

▲2019年5月24日，台灣成為亞洲首個同婚合法國家。祁家威已經從一頭黑髮，變得白髮蒼蒼。（圖／記者李毓康攝）

2 年多前正值大法官召開釋憲案言詞辯論庭前夕，導演張弘榤閱讀了有關祁家威的故事並找到了他，「對於眼前這位簡直是台灣同志運動史活百科的人物，他的豐富人生故事為我補上一段我未知的歷史拼圖，讓我有了想將他的故事拍成一部紀錄片的想法。也是這麼巧，不到一周，他就預告我當時將要召開的同性婚姻釋憲案言詞辯論庭，於是這趟即將滿3年的拍攝之旅，就這麼巧妙地展開了。」

《黎明到來的那一天》紀錄片正式啟動，張弘榤表示，一方面除了想讓更多人認識這位同志運動先驅者一路走來的心路歷程，讓大眾不再只憑過去的報導雜誌印象來認識他，另一方面也藉此記錄下這段時間以來台灣社會的紛擾，以及共同迎接人權邁進、慷慨激昂的關鍵時刻。

▲導演張弘榤為祁家威拍攝紀錄片《黎明到來的那一天》。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

「影片內容，除了梳理祁家威30多年來爭取同志權益的過程，也回顧他備受爭議的人生事件。同時，透過訪問多位台灣同志運動的關鍵人物，試著以不同的角度刻劃祁家威的樣貌。尤其在今日同性婚姻正式上路之際，更當回首這條爭取人權的漫漫長路，將他以一人之姿挑戰傳統社會觀念，堅持個人理念之路的故事，藉由影像向大眾發聲，正是這部紀錄片想傳遞出去的核心價值。」

《黎明到來的那一天》預計在2020年初完成拍攝，這3年間，導演跟隨祁家威在全台同志運動現場奔走，甚至遠赴香港、東京、紐約，完詳紀錄了這3年來同婚相關的抗爭與行動。

▲這3年間，導演跟隨祁家威在全台同志運動現場奔走。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

期間雖曾獲得國藝會35萬元的補助，但多數費用仍由張弘榤一人出資承擔，歷經3年的拍攝，經費上已捉襟見肘，遭遇了後期製作經費嚴重匱乏的問題。為了將電影後期交給業界的專業人員來製作，以及取得各項報紙、雜誌、相片等資料的授權，林林總總的費用成本將成為一筆可觀的開銷。

因此導演策劃了募資專案，希望能藉此募得後製所需的龐大費用，對於啟動長片製作計畫也將有所助益。募資距離總達標金額的80萬，只本文截稿時只達標63%，還有倒數22天。

▲祁家威紀錄片《黎明到來的那一天》啟動後期經費募資計畫。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

導演將募資的最後期限定在3月7日，正因那天就是祁家威在33年前公開出櫃的日子，期望能在意義非凡的這天完成紀錄片《黎明到來的那一天》資金的籌措，讓台灣首位同志運動者的故事被更多人看見。

祁家威紀錄片《黎明到來的那一天》後期經費募資計畫