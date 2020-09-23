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後照鏡300元！爆氣哥「留1句話」酸機車行老闆　網反嗆：沒有欠你

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▲▼後照鏡300元覺得被老闆坑。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一支後照鏡300元覺得被老闆坑。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

換一支機車後照鏡300元，上網PO文嫌貴反而被網友酸爆！一名男子表示，他上個月才換了一支150元的後照鏡，結果日前竟然又被人不小心撞斷，他想說後照鏡價錢應該都差不多，就隨便在住家附近找一間機車行更換，結果老闆報價竟然是別家的2倍，讓他懷疑自己被坑了，想不到PO文一出惹來其他人怒嗆。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「還好我有先問價錢！」上個月換的後照鏡一支只要150元，這次隨便在樓下的機車行修理，「想說應該價錢差不多，結果居然跟我喊到300」，當下他立刻拒絕更換，悻悻然地去別間詢問，雖然最後沒有付這筆300元，但他還是覺得自己被老闆坑了，離開前留下一句「希望你賺得問心無愧！」

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機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲自己上網買來裝最省錢。（示意圖／記者黃翊婷攝）

原本是想PO文討拍，結果網友幾乎都站在老闆那邊，價錢之所以貴2倍有可能是原廠與副廠的差別，「東西有分副廠貨和公司貨，價位有差」、「自己上網買來裝，機車店開門就是要成本，你當老闆做公益嗎」、「300是公告牌價，150是佛心，其實收你300真的沒有虧欠喔，這價錢這樣已經快20年了。」

此外，網友也認為老闆有事先報價就沒問題，就像牛肉麵也有分一碗100元或一碗1000元，全看消費者如何選擇，「其實有先報價的都還好，你可以選擇不換。題外話，如果是原廠不貴」、「要不要換可以自己決定，覺得貴就不要換，我覺得沒必要補後面那句。」

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