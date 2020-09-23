NCC再罰9頻道新聞內容違規430萬元！中天累積11件罰金500萬



▲中天新聞台「新聞深喉嚨」以「浙江台商父親來電深喉嚨獨家訪問中」為標題，討論「獨!護理師短缺崩潰中？第一線人員深喉嚨吐心聲」，由民眾call in表達意見，節目接獲自稱浙江台商父親call in電話，談論其子由陸返台防疫醫療資訊及過程，違反公序良俗規定，NCC裁處新臺幣40萬元（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC23日決議對9個頻道13件新聞內容違規裁處合計430萬元，其中中天新聞有3件共裁罰140萬元，今年累積裁罰11件共500萬元；民視新聞台、東森新聞台各裁罰2件各80萬、40萬元。



NCC表示，23日核處的13件，其中有2件是違反妨害公序良俗規定、2件是違反事實查證致損害公共利益規定、9件違反妨害兒少身心健康規定；另發函改進1件。





▲民視新聞台「臺灣最前線」針對嚴重特殊傳染性肺炎第59例確診案之相關訊息，未予以查證，違反製播新聞未事實查證致損害公共利益規定，NCC裁處新臺幣60萬元（圖／NCC提供)



核處最重的是，中天新聞台109年3月28日「0900中天新聞」、「1000中天新聞」、「1100中天新聞」於鏡面標示「封台倒數6天」恐造成防疫期間社會心理影響，予以核處80萬元。其次是民視新聞台109年3月16日、17日「臺灣最前線」節目針對新冠肺炎第59例確診案相關訊息未予以查證，易誤導民眾，予以核處60萬元。





▲東森新聞台「關鍵時刻」以標題「東南亞淪陷!?印尼窄巷運送”無防護衣”確診者嚇壞餐廳沒人，教堂大消毒!!」，播出東南亞(馬來西亞、印尼、菲律賓)武漢肺炎疫情相關訊息未予查證，違反製播新聞未事實查證致損害公共利益規定，NCC裁處新臺幣20萬元（圖／NCC提供）

以下是詳細核處內容：