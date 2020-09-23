為撤照尋求民意支持？NCC首例「中天新聞台」換照要開聽證會

▲中天電視（資料照片／記者張一中攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC23日決議，對於中天電視申請換發「中天新聞台」衛廣事業執照討論案，將特別召開聽證會，讓換照審議更為完備，NCC將再進一步討論聽證議題，並於召開前20天知會相關利害關係人。



NCC發言人翁柏宗表示，此案是衛星廣播電視眾多的換照案審議程序中，首次出現聽證會方式。這也是NCC成立15年來，首次以高規格聽證會方式來審查衛電頻道換照案，不免讓外界聯想，NCC是否預先為撤中天新聞台執照先做好準備，尋求更多社會民意支持？以提供更完備的撤照理由？





▲NCC23日對中天新聞台處理「封台倒數6天」新聞，恐造成防疫期間社會心理影響，違反公序善良風俗，裁處80萬元。累計今年已被罰11次罰金達500萬元。（圖／NCC提供）



翁柏宗強調，NCC並未預設立場，依據NCC組織法第10條，委員會議在審議涉及民眾重大事項的行政處份或行政命令等，應適用行政程序法的聽證程序規定召開聽證會，也就是說，只要委員會認為案件與民眾權益有相關的重大事項，屬於民眾都關注的，就可以召開聽證會。



至於為何中天新聞換照屬於與民眾權益有相關的重大事項？NCC官員表示，中天新聞在社會上引起民眾高度關注，其違規被裁處案今年已達11件500萬元，是各新聞台最高，其換照案已是全民關注的焦點。







